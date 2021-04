MotoGp, il calvario è finito: Marc Marquez torna in pista

L’otto volte campione iridato, fermo dallo scorso luglio, farà il suo rientro domenica prossima nel Gran Premio del Portogallo. Gli avversari sono avvisati, ma con Valentino resta il gelo: “Non ci siamo parlati”

Il motociclismo ritrova un grande protagonista. Dopo un calvario di quasi un anno, Marc Mrquez è pronto a tornare in sella alla sua Honda. Il pilota spagnolo, otto volte campione mondiale (di cui sei in MotoGp), correrà ufficialmente domenica nel Gran Premio del Portogallo, a Portimao, dopo aver ricevuto il via libera dai medici. Per Marquez è la luce alla fine di un tunnel complicatissimo, iniziato nel luglio 2020 quando, durante la gara inaugurale del mondiale (iniziato in ritardo a causa della pandemia) a Jerez, il 28enne catalano si è rotto l’omero del braccio destro. Subito dopo l’operazione c’è stato il frettoloso ed incauto tentativo di tornare immediatamente in pista, con tuttavia l’effetto boomerang: la guarigione non è andata come si sperava e così Marquez è finito sotto i ferri per altre due volte, ad agosto e successivamente a dicembre, quando i problemi continuavano a tormentarlo tanto da mettere in dubbio anche il proseguo della carriera. Adesso, dopo aver saltato i primi due appuntamenti della stagione 2021 in Qatar, il peggio sembra finalmente alle spalle. Difficile però immaginare che già da domenica Marc possa lottare per vincere, è lui stesso il primo a frenare: “Non auguro a nessuno quello che ho passato quest’anno. Il ritorno in moto sembrava impossibile, ci sono stati giorni che non riuscivo a tenere un bicchiere in mano – racconta -. Fisicamente sto bene, ma mentalmente è tutto diverso. Voglio tornare a guidare, ma per vincere c’è tempo, non ho l’ossessione dei risultati”. Gli avversari sono avvisati. A proposito, tanta solidarietà dai colleghi del paddock. Ma con Valentino Rossi resta il gelo: “Non ci siamo parlati”.

Francesco Carci