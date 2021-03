Mozambico, ‘fare da soli’ non serve a combattere il terrorismo

Non è ancora ben chiara la situazione a Palma, cittadina di 75.000 abitanti nella provincia di Capo Delgado, nel Mozambico settentrionale. Di certo si sa che negli ultimi giorni si è scatenato un assedio jahadista che ha provocato devastazioni, saccheggi e decine di vittime. Il Mozambico, ex colonia portoghesi, è una Repubblica semipresidenziale indipendente dal 1975, con una trentina di milioni di abitanti. I miliziani ,autori dell’ attacco alla città, sono del gruppo Ansar al Sunna, legato all’Isis. È successo di tutto , una vera e propria carneficina : i ribelli hanno prima dato fuoco alle abitazioni e assalito banche, ospedali e caserme con altri edifici governativi e poi hanno circondato l’ hotel Amarula dove soggiornano la gran parte dei lavoratori stranieri, molti dei quali sono stati uccisi nel tentativo di scappare e sono stati ritrovati con la testa decapitata. Un incubo che permane tuttora anche se gli elicotteri di una società di sicurezza privata sudafricana sono riusciti a prelevare decine di persone portandole al sicuro nella vicina città di Pemba. La stessa cosa ha fatto la Total, che ha un progetto di investimento di venti miliardi di dollari legato a un impianto di gas naturale, evacuando un migliaio di suoi lavoratori tramite un’imbarcazione nella stessa Pemba. Il Governo mozambicano si trova da tempo a dover fronteggiare attacchi terroristici jahadisti soprattutto nel nord del Paese che trovano linfa anche dalle condizioni di estrema povertà che interessa circa metà della popolazione. Ciò nonostante le sue ricchezze in materie prime come l’alluminio e il gas naturale e le enormi risorse agricole, derivate anche dalla presenza di falde acquifere e corsi d’acqua. Il Governo del Sudafrica sta prendendo in considerazione l’idea di inviare delle forze speciali nella provincia di Capo Delgado per liberare i cittadini sudafricani tenuti in ostaggio dai terroristi islamici e riportarli in patria . Ma finora , nonostante le ottime relazioni esistenti, non è arrivato ancora il via libera del Governo di Maputo. Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa intende interpellare direttamente quello mozambicano Filipe Nyusi a questo scopo. Una crisi umanitaria profonda quella attraversata dalla ex colonia portoghese che negli ultimi anni ha visto migliaia di vittime e più di seicentomila sfollati causa le incursioni dei gruppi legati all’ Isis. L’impressione è che la gestione della crisi “in house” decisa per ora da Maputo si sia rivelata un fallimento. Forse per correre si ripari nella lotta al terrorismo si è deciso negli ultimi giorni di ricorrere a degli esperti americani per rinforzare il supporto aereo esistente che pare un’ arma indispensabile per contrastare gli attacchi dell’ Isis. L’unica nota positiva della carneficina di Palma è che il lavoratori italiani sono riusciti a salvarsi e che lo stabilimento della Total, difeso da soldati francesi e da appartenenti alla Legione straniera è rimasto intatto dopo gli scontri armati. Se la situazione peggiorerà ulteriormente la Farnesina è intenzionata a intervenire dando la possibilità ai nostri

lavoratori di rientrare in Italia.

Alessandro Perelli