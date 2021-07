Musica e teatro: l’Ostia Antica Festival riparte da Beethoven

Da questa sera alle ore 21:00 riprendono gli appuntamenti con l’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno, la sesta edizione della rassegna che si svolgerà al Teatro Romano del Parco archeologico in Viale dei Romagnoli, e che presenta ogni anno un ricco cartellone composto da prestigiosi nomi della scena nazionale, con grandi spettacoli di musica e teatro – e quest’anno anche di magia – fra tradizione e innovazione, organizzati dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica.

Tra gli appuntamenti, tutte le informazioni su www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com, segnaliamo l’apertura di oggi venerdì 2 luglio affidata ai “Dialoghi Sinfonici” dell’’Europa InCanto Orchestra diretta dal maestro Germano Neri, che saranno in scena anche l’11 settembre.

L’Europa InCanto Orchestra propone un’emozionante avventura alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche e scientifiche per celebrare il 250esimo+1 anniversario della nascita di Beethoven.

Protagonista della serata sarà la Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67, composta tra il 1804 e il 1807, eseguita per la prima volta sotto la direzione dello stesso del compositore di Bonn.

Il nuovo format promosso da Europa InCanto propone un’esperienza innovativa in grado di coinvolgere il pubblico in maniera diretta e partecipativa all’evento concertistico, grazie all’intervento del direttore d’orchestra che interagisce con la platea guidandola alla scoperta degli aspetti, non solo musicali, che hanno influenzato la creazione del compositore. Per l’acquisto dei biglietti: www.ticketgate.it/event/sinfonia-n-5-di-ludwig-van-beethoven/.

La grande musica classica sarà protagonista anche il 16 luglio con l’Orchestra Sinfonica Città di Roma in “Il Grande Cinema In Concerto, il 17 luglio con la Samnium Symphony Orchestra, con un programma dedicato a Tchaikovsky e a Mendelssohn, e il 5 agosto con i “Carmina Burana – Al femminile”, il 2 settembre “Pierino e il lupo”, narrata da Greg, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Città di Roma.

Per il teatro classico, il primo agosto, Massimo Popolizio, considerato uno dei più grandi attori del momento, interpreta “La caduta di Troia”. Musica d’autore con il concerto del 3 luglio del virtuoso chitarrista Giandomenico Anellino, swing con Greg e Max Paiella in The Jazz Pack il 27 luglio e un mix di popolare & world music con il doppio concerto del 10 settembre di Nando Citarella e Stefano Saletti che, con i rispettivi ensemble, presentano le loro ultime produzioni musicali: “Museca” e “Mediterraneo Ostinato”.

Divertimento assicurato con Gianfranco Butinar il 23 luglio, Antonio Giuliani il 30 luglio, Max Giusti il 31 luglio, il 3 settembre con Riccardo Rossi e l’8 settembre con il trio di Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Valerio Lundini l’11 e il 12 settembre, Lillo e Greg il 17 settembre e Andrea Pennacchi il 19 settembre.

Non mancheranno i tributi ai grandi interpreti e autori della musica italiana e mondiale come il 21 luglio, “Lucio Più Lucio”, omaggio a Lucio Battisti e a Lucio Dalla, il 22 luglio con “Barry White Tribute, il 24 luglio con “80 Nostalgia di Califano”, l’8 agosto con “Pino Daniele Opera”, “Eppure soffia ancora. Le moltitudini di Bob Dylan” il 4 settembre, il 9 settembre con il White Summer Led Zeppelin Tribute.

«Il Teatro di Ostia antica torna a dispensare musica e allegria – annuncia Alessandro D’Alessio, direttore del Parco archeologico di Ostia antica -. La stagione estiva di quest’anno presenta un cartellone eccezionale, che grazie alla varietà di generi e alla presenza di artisti affermati garantisce soddisfazione per qualunque spettatore. A tutti posso già promettere un rifugio sicuro dall’afa romana, ma la brezza marina che s’alza dopo il tramonto regalerà persino qualche brivido di freddo. Non più di mille persone per spettacolo, un terzo della capienza effettiva del teatro, e speriamo sia l’ultimo tributo all’odioso virus».

Redazione Avanti