Myanmar, appello dei capi militari per fermare stragi

Le stragi del Myanmar hanno stimolato una presa di posizione fatta da un inconsueto appello. I capi delle forze armate di 12 nazioni, tra cui l’Italia, hanno condannato la violenta repressione della giunta militare contro i manifestanti che chiedono il ripristino del governo civile del Myanmar, deposto lo scorso 1 febbraio dall’esercito, che ha arrestato la leader Aung San Suu Kyi e decine di politici.

Novanta manifestanti uccisi

Sabato scorso i militari golpisti hanno usato le armi per uccidere più di novanta manifestanti tra cui sette bambini, in quello che è stato il giorno più sanguinoso dal colpo di Stato, un massacro, coinciso con la festa delle forze armate che, secondo fonti locali, avrebbe un bilancio ancora più pesante, pari ad almeno 114 morti. Lo ha riferito il giornale locale Myanmar Now.

Nell’inusuale comunicato congiunto, firmato dai capi di stato maggiore di Usa, Canada, Regno Unito, Germania, Italia, Grecia, Danimarca, Paesi Bassi, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, si legge: “Come capi della Difesa, condanniamo l’uso di forza letale contro persone disarmate da parte delle forze armate birmane e dei servizi di sicurezza associati. Un esercito professionale segue le regole di condotta internazionale e la sua responsabilità è proteggere, non colpire, il popolo che serve. Esortiamo le forze armate del Myanmar di lavorare per ripristinare il rispetto e la credibilità persa con le loro azioni di fronte al popolo birmano”.

Popolazione in piazza

Con la strage di sabato è salito ad almeno 423 vittime il bilancio della repressione delle manifestazioni che da due mesi sfidano l’esercito golpista. La popolazione è scesa di nuovo in piazza per commemorare le vittime della carneficina. Nuove proteste sono state segnalate nelle città di Bago, a Nord Est di Yangon, e a Moe Kaung, nello Stato del Kachin.

Un nuovo fronte si sarebbe poi aperto nel Nord Est, dove l’esercito birmano avrebbe bombardato le posizioni delle milizie della minoranza Karen, causando tre morti e otto feriti. Lo ha riferito Hsa Moon, un’attivista per i diritti umani della comunità Karen. I bombardamenti aerei, i primi da anni a colpire i Karen, sono stati lanciati per liberare una base militare dell’esercito che era stata occupata dai miliziani. La giunta militare non ha rilasciato commenti sull’accaduto né ha confermato il bilancio dei bombardamenti.

Alla grande parata militare avvenuta nella capitale Naypyidaw hanno assistito le delegazioni diplomatiche di otto nazioni, tra cui Cina e Russia. Immagini trasmesse dalla televisione mostrano il viceministro della Difesa russo, Alexander Fomin, tra il pubblico della parata, durante la quale il capo della giunta, il generale Min Aung Hlaing ha attaccato i manifestanti, definendoli ‘terroristi’, e ha promesso il ripristino della democrazia dopo nuove elezioni.

L’ambasciata americana

L’ambasciata Usa a Yangon ha invitato i cittadini americani a limitare i loro spostamenti dopo che, nella giornata di ieri, colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un centro culturale statunitense.

In un video catturato da una telecamera di sicurezza, si vedono soldati che sparano senza aver subito provocazioni contro una motocicletta in un luogo dove non ci sono proteste: i militari hanno poi catturato un ferito, mentre altre due persone sono scappate. In un altro video si vede un uomo piangere con il figlio morto tra le braccia mentre cerca di far entrare il cadavere nella sua automobile. I media ufficiali avevano diffuso un avvertimento secondo il quale i soldati avrebbero sparato contro i manifestanti alla schiena e alla testa.

Ci sarebbe anche un bambino di 5 anni tra le decine di manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza. Secondo i media locali, citati dal Guardian, il piccolo è tra le 13 persone uccise a Mandalay, seconda città del paese. Secondo Myanmar Now, tra le vittime c’è inoltre una 13enne, uccisa nella sua abitazione a Meikhtila, nella regione di Mandalay, dopo che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco nelle zone residenziali della città. Un bambino di appena un anno è stato invece colpito al volto da un proiettile di gomma nell’area di Thamine, nella township di Mayangone a Yangon.

Un tragico bilancio

Il tragico bilancio è stato fornito dall’Assistance Association for Political Prisoners che ha avvertito si tratta solo dei casi documentati e il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto.

Giorni fa, Papa Francesco, evocando l’immagine della suora che ha bloccato una carica dei militari pronti a intervenire sulla folla che chiedeva democrazia per il paese asiatico, ha detto: “Anche io mi inginocchio sulle strade di Myanmar. In Myanmar, molte persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per dare speranza al loro Paese. Il sangue non risolve niente, prevalga il dialogo”.

L’intervento di Papa Bergoglio sancisce quella che è una partecipazione diretta della Chiesa alle proteste in favore della democrazia. Era dalle proteste del 1989, che portarono alla fine del regime militare in Corea del Sud, che la comunità cattolica non si esponeva in modo così diretto a fianco delle piazze riempite di attivisti in lotta per la libertà in un paese asiatico.

Solo in occasione delle elezioni nelle Filippine del 1986, che portarono alla fine del regime del presidente Marcos, si era gettato così apertamente il peso delle istituzioni ecclesiastiche sulla bilancia degli equilibri di potere.

La protesta pacifica dei giovani

La protesta pacifica dei giovani, avviata dopo il golpe del 1 febbraio, non accenna a diminuire.

Di fronte a questa violenza i leader e gli operatori religiosi delle diverse comunità di fede si sono schierati a fianco della popolazione con la preghiera, l’aiuto morale e materiale, il contributo nel confortare e gli afflitti e curare i feriti. In un messaggio, pervenuto sempre all’Agenzia Fides, si legge: “La Commissione dei monaci buddisti di Mandalay, parte di una organizzazione spontanea che si definisce ‘Rete di protesta dei monaci buddisti’, mette in guardia i militari che stanno occupando templi, monasteri e luoghi di preghiera, chiedendo la fine immediata della violenza dell’esercito e dell’occupazione dei loro edifici. Se l’esercito proseguirà in questa violenza, i monaci si dicono pronti a sfilare per le strade, organizzando marce silenziose di protesta in tutto il paese”.

Intanto il regime militare del Myanmar ha messo in atto una stretta ufficiale verso Ong internazionali e locali tramite strumenti e canali finanziari: la Banca centrale del Myanmar ha ordinato alle banche private in tutto il paese di presentare tutti i conti bancari delle Ong.

Quello che sta avvenendo in Birmania non riguarda soltanto il popolo di quel Paese. Appare chiaro il mondo nuovamente diviso su due fronti. Da un lato Ue e Usa che si battono contro le violenze condannando il regime golpista di Myanmar, e dall’altro i Paesi che sostengono il nuovo regime birmano tra cui Russia e Cina.

Myanmar punto di partenza per nuova divisione del mondo

Dunque, Myanmar potrebbe diventerebbe il punto di partenza di una nuova divisione del mondo in due blocchi, se non lo è già. Ci sono buoni motivi per dubitare che, anche se ci saranno nuove elezioni, non saranno elezioni libere, ma soltanto una farsa per legittimare agli occhi del mondo il golpe di febbraio scorso.

Salvatore Rondello