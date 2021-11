NEL CUORE DELL’EUROPA

Sono dovute arrivare le telecamere da tutto il mondo e i fari puntati dall’Europa per vedere un po’ di umanità verso i migranti che da giorni sono bloccati al gelo e ai confini tra Polonia e Bielorussia. Adesso duemila migranti accampati in condizioni di congelamento al confine della Bielorussia con la Polonia hanno finalmente trascorso la notte in un centro logistico dopo che il loro campo è stato sgomberato dalle guardie di confine. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Belta (Bieloussia), che riporta anche le immagini dal nuovo hangar.

La situazione al confine ha creato forti tensioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti da una parte e tra la Bielorussia e l’alleato russo dall’altra, con i migranti lasciati a temperature sotto lo zero e 11 persone morte per gli stenti, tra cui un bambino siriano di un anno. Attualmente sarebbero circa 4mila le persone al gelo e in condizioni sempre più precarie. Il motivo dell’azione della Bielorussia sarebbe quello di mettere in difficoltà l’Unione Europea, considerata un avversario politico del regime autoritario bielorusso di Alexander Lukashenko, sfruttando l’ostilità dei Paesi dell’Europa orientale per i migranti.

La situazione ha creato un vero e proprio attrito tra l’Unione e Varsavia, già sotto osservazione da pare Ue per le iniziative governative che ledono diritti umani e laici fondamentali, come l’aborto.

Ma non è solo l’Europa, secondo la Polonia, fin dall’inizio della crisi, la parte bielorussa, sostenuta dalla propaganda russa, ha cercato di manipolare l’informazione. “Sebbene la maggior parte dei migranti siano giovani uomini dell’Iraq, i servizi e la propaganda bielorussi espongono bambini e donne, sperando che le immagini esercitino ulteriore pressione psicologica sul governo della Repubblica di Polonia”, ha detto a LaPresse Stanislaw Zaryn, portavoce del Ministro Coordinatore dei Servizi speciali di Varsavia. “La Polonia, e più in generale l’Occidente, vengono accusati di aver causato una ‘crisi migratoria’, di violare il diritto internazionale e di aggressione. L’annuncio dell’ “inchiesta” di Minsk sull’uso della forza da parte di Varsavia “dopo i recenti attacchi a soldati e ufficiali polacchi fa parte delle azioni volte a diffondere menzogne sulla responsabilità polacca di azioni aggressive”, ha aggiunto Zaryn. Intanto la polizia di frontiera polacca ha continuato a respingere i profughi.

A stare in allerta è soprattutto la Nato che teme un’azione aggressiva da parte del Cremlino il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha offerto solidarietà alla Polonia e a tutti i membri della Nato coinvolti. “Siamo profondamente preoccupati della situazione al confine tra Polonia e Bielorussia. Fatti analoghi si sono verificati lungo linee di frontiera tra Lituania, Lettonia e Bielorussia”, ha detto. “Il Consiglio Atlantico ha diffuso una forte dichiarazione di condanna del regime di Lukashenko per l’impiego di persone innocenti e vulnerabili come strumenti per tattiche ibride volte a esercitare pressioni su Stati confinanti. Questo è cinico e inumano”, ha aggiunto spiegando che la Nato ha inviato in Lituania una squadra di esperti e che la situazione è monitorata.