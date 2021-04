Nencini a Casellati: ascoltare questione posta da Minoli

Il presidente della Commissione Istruzione e Cultura di Palazzo Madama, Riccardo Nencini, ha inviato una lettera alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, per porre alla sua attenzione la questione sollevata dal giornalista Gianni Minoli circa i diritti riguardanti il programma ‘La storia siamo noi’, “che ha rappresentato – ha detto Nencini – una svolta nel modo di fare giornalismo divulgativo. Tanto più in una stagione nella quale si riscoprono le radici culturali e le identità, converrebbe non disperdere un patrimonio così rilevante. Faccio infine presente – ha aggiunto Nencini – che nel parere espresso dalla commissione che presiedo sul Recovery Plan, l’educazione alla storia rappresenta un punto fondamentale”