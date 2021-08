Nencini: “Bene il green pass per docenti e personale scolastico”

“Bene il green pass per docenti e personale scolastico. Finalmente. Con la variante Delta non possiamo abbassare la guardia. Ho suggerito ai ministri Bianchi (Istruzione) e Giovannini (infrastrutture) di favorire la convocazione dei tavoli prefettizi per coordinare l’apertura delle scuole con il potenziamento dei trasporti e il relativo distanziamento dell’orario di inizio delle lezioni”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente della commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini, dopo l’audizione in commissione con il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini e dopo un contatto con il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Nencini prosegue: “La sicurezza esige che scuola e servizi si coordinino per non tornare alla Dad. E per non lasciare la croce sulle spalle degli insegnanti, del personale, dei dirigenti scolastici”.