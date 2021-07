Nencini, immaginare l’Italia del dopo 2023

“Bisogna immaginare – ha detto Riccardo Nencini intervenendo alla conferenza programmatica del Psi – Bisogna immaginare l’Italia dopo il 2023. Si sente parlare dell’ipotesi di allungare il mandato di Draghi. Se questa è una fase di transizione dobbiamo però immaginare l’Italia che vorrebbe la sinistra riformista e con chi realizzarla. Le idee che abbiamo messe a disposizione possono essere condivise con chi ha una testa simile alla nostra. Lo schema di gioco immaginato da Pd e 5 Stelle fino a poco fa non c’è più. Anche il lavoro di Enrico Letta di creare un asse esclusivo dubito possa resistere a quello che successo nel Movimento 5 Stelle. Alcuni pezzi di diversità abbiamo provato a metterli. Per esempio non abbiamo votato la fiducia sulla scuola e neanche su Bonafede. E abbiamo avuto ragione. Inoltre non abbiamo votato a favore della riforma sul taglio dei parlamentari. Una lesione che ci porteremo dietro con tutti gli effetti a caduta che già si fanno sentire. Bisogna continuare a costruire. Allargare questo consesso a altri partiti. Dobbiamo creare una rete riformista. Se alla fine andremo verso un sistema proporzionale con sbarramento. Vogliamo dare una mano alla costruzione di una coalizione competitiva, perché oggi non lo è. Serve un punto attorno al quale identificare l’autonomia del Partito. L’autonomia va preservata con la politica e l’organizzazione. Una bandiera va messa e non può che uscire dalla sintesi dei lavori di oggi.l’Italia dopo il 2023. Si sente parlare dell’ipotesi di allungare il mandato di Draghi. Se questa è una fase di transizione dobbiamo però immaginare l’Italia che vorrebbe la sinistra riformista e con chi realizzarla. Le idee che abbiamo messe a disposizione possono essere condivise con chi ha una testa simile alla nostra. Lo schema di gioco immaginato da Pd e 5 Stelle fino a poco fa non c’è più. Anche il lavoro di Enrico Letta di creare un asse esclusivo dubito possa resistere a quello che successo nel Movimento 5 Stelle. Alcuni pezzi di diversità abbiamo provato a metterli. Per esempio non abbiamo votato la fiducia sulla scuola e neanche su Bonafede. E abbiamo avuto ragione. Inoltre non abbiamo votato a favore della riforma sul taglio dei parlamentari. Una lesione che ci porteremo dietro con tutti gli effetti a caduta che già si fanno sentire. Bisogna continuare a costruire. Allargare questo consesso a altri partiti. Dobbiamo creare una rete riformista. Se alla fine andremo verso un sistema proporzionale con sbarramento. Vogliamo dare una mano alla costruzione di una coalizione competitiva, perché oggi non lo è. Serve un punto attorno al quale identificare l’autonomia del Partito. L’autonomia va preservata con la politica e l’organizzazione. Una bandiera va messa e non può che uscire dalla sintesi dei lavori di oggi.