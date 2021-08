Neri Marcorè in scena cantante e menestrello

Non tutto diverso allo Sferisterio, venerdì sera. Il pubblico si è messo in fila per entrare in platea. Green pass, carta di identità e termoscanner prima di strappare i biglietti. E poi seduti uno distante dall’altro. Diverse precauzioni per rimanere seduti un paio d’ore ad ascoltare lo spettacolo di Neri Marcorè che si è presentato con un abito blu, quasi lilla, a richiamare l’attenzione su certi valori simbolici come la passione, la sofferenza e la purezza che Dante vuole insegnare con il suo poema allegorico-didascalico. Pur tuttavia, la serietà con cui si è mostrato al pubblico è stata alleggerita da una nota di giallo della chitarra, alleata della serata.

Il conduttore «Celebration» – RAI 1(dall’Auditorium RAI del Foro Italico) si è trasformato in menestrello che parla di morale e di religione sulla traccia di esempi segnati da Dante Alighieri raccontati nella «Divina Commedia». Neri Marcorè ha ricercato dei raffronti tra i significati allegorici dei alcuni figure della storia o della letteratura in terzina dantesca e le varie melodie musicali per costruire un canzoniere dal titolo «Le divine donne di Dante» dedicato a quindici figure femminili. Lo spettacolo è andato in scena, lo scorso 6 agosto, dopo aver debuttato, in prima nazionale, al «Ravenna Festival».

L’assioma della serata è fare ascoltare la voce di chi non ha potuto gridare o non è stata ascoltata e al contempo creare un catalogo di suoni e parole che parlino al nostro tempo per richiamare i valori della libertà dell’uguaglianza tra uomo e donna.

Dalle figure emergenti su uno sfondo di tenebre dell’Inferno in cui regna la disperazione, ancora tutte avvinte agli affetti, Marcorè ha voluto fare emergere: nell’«Inferno» le passioni di Francesca, la lussuria di Cleopatra, storica regina dell’Egitto; nel «Purgatorio» la gentilezza, la concordia e la speranza di Pia de’ Tolomei e la figura di Matelda protagonista degli ultimi cinque canti della cantica: il suo nome verrà fatto soltanto in quello conclusivo. Piccarda Donati è il primo personaggio che incontra nel «Paradiso»; Ruth descritta con un a lunga perifrasi: «colei / che fu bisava al cantor (Davide) che per doglia / del fallo (peccato) disse ‘Miserere mei».

Nel poema i personaggi femminili sono in netta minoranza perché ricoprivano ruoli diversi nella società rispetto agli uomini. Le loro azioni sono, tuttavia, memorabili sia come figure mitologiche o simboliche sia come storiche. Alle riflessioni sui canti proposti, Marcorè ha accostato a canzoni famose della musica italiana e internazionale. le altre si specchiano nelle canzoni di De Gregori, Capossela, Sting, Fossati, Ligabue, i Beatles… che hanno fatto «sognare» il pubblico.

L’Orchestra Arcangelo Corelli è stata diretta da Jacopo Rivani negli arrangiamenti di Stefano Cabrera, anche in scena al violoncello, Domenico Mariorenzi alla chitarra e al pianoforte, Simone Talone alle percussioni. Un plauso particolare va riconosciuto alle due vocalist Flavia Barbacetto e Angelica Dettori che hanno interpretato con passione il desiderio di trasgressione di certe regole troppo rigide della società medioevale. E hanno trascinato, insieme alla voce di Marcorè, il pubblico in un lungo applauso. La musica dell’orchestra e la presenza delle vocalist hanno incitato, senza banalizzare, la forza del messaggio di Dante.

Andrea Carnevali