Nicaragua, Ortega vuole elezioni senza avversari

Quale è la maniera più sicura per vincere le elezioni? Non avere avversari e impedire ai giornalisti liberi di esercitare la loro professione. È questo che sta facendo il Presidente sandinista del Nicaragua Daniel Ortega. Negli ultimi giorni, avvicinandosi il termine per la presentazione delle candidature per le presidenziali del 7 novembre, Ortega ha pensato bene di fare arrestare la candidata del fronte di opposizione Berenice Quezada, inibendola per la partecipazione elettorale e il Tribunale Supremo ha escluso dal voto il principale partito anti Ortega , Cittadini per la libertà con l’accusa di voler candidare persone definite” traditrici della Patria”. Come se non bastasse, nei giorni scorsi, è stato incarcerato l’Ambasciatore del Nicaragua in Costa Rica Mauricio José Diaz Devila, esponente di primo piano dello stesso partito. Quasi una “piazza pulita” per non creare fastidio al tiranno sandinista Daniel Ortega che inoltre, per non avere problemi, ha messo alla vicepresidenza la moglie Rosario Murillo. E per completare l’opera ecco l’ultima trovata. Questa volta è stata presa di mira l’informazione. Il Nicaragua è diventato l’unico Paese al mondo senza neanche un giornale stampato. Perché? Perché il Governo sandinista ha deciso di non fornire più la carta (di cui ha l’assoluto controllo) ai due giornali che ancora esistevano. Nel caso di “La Prensa” storico organo di informazioni di Managua, ha fatto di più sigillando i cancelli di ingresso e impedendo ai giornalisti di entrare al lavoro. Il giornale più antico del Nicaragua con quasi un secolo di vita ha subito più volte attacchi alla sua indipendenza ma mai si era giunti a questo punto . Il controllo del regime si è fatto particolarmente serrato su quei giornalisti che si sono fatti paladini dei diritti umani, della libera informazione e della democrazia. La repressione ha riguardato anche due amministratori de La Prensa che nelle ultime ore sono stati arrestati dopo aver dato notizia di voler concorrere contro Ortega nelle prossime elezioni di novembre. È evidente che questa prova elettorale, in cui Daniel Ortega sarà l’unico candidato e la moglie alla vicepresidenza, si risolverà in una vera e propria farsa dopo che tutti gli avversari sono stati arrestati o eliminati, il principale partito di opposizione è stato sciolto, i giornali impediti a uscire per mancanza di carta. Stati Uniti e Unione Europea hanno già fatto sapere che non riconosceranno i risultati in quanto assolutamente non credibili. In particolare la Spagna, che vanta una lunga tradizione di vicinanza al Nicaragua, attraverso la sua rappresentanza diplomatica, ha preso posizione contro le continue limitazioni e restrizioni di libertà avvenute ma il regime di Managua le ha liquidate come interferenze negli affari interni e addirittura come rigurgiti coloniali. Del resto la conservazione del potere di Ortega si basa sul controllo del Parlamento impedendo di fatto qualsiasi tipo di opposizione, sul controllo della Corte suprema negando alla magistratura un ruolo indipendente, sulla emanazione di leggi liberticide dei diritti umani e civili. Una prassi che, prima delle prossime elezioni del 7 novembre, si sta facendo ancora più intensa e inaccettabile.

Alessandro Perelli