Le primarie a Roma e Bologna hanno dimostrato che il coinvolgimento del centrosinistra in tutte le sue articolazioni produce partecipazione e rende competitiva la coalizione. È auspicabile a giudizio dei Socialisti che questo processo si inneschi pure in Sicilia in vista delle Regionali del prossimo anno. Se così non fosse si potrebbe attivare una sindrome pericolosa, della quale il Pd periodicamente soffre. Come nel 2008 con la Finocchiaro, candidata di passaggio e Partito democratico che puntava solo a fare il pieno dei seggi dell’opposizione. Vorremmo capirlo per tempo, anche perché il popolo del centrosinistra e i siciliani in generale aspettano altro. Vale un candidato ed una coalizione progressista che metta in campo una proposta politica competitiva, all’altezza del momento difficile che attraversa l isola e il paese.

Nino Oddo

Vice segretario nazionale Psi