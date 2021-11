Nodi al pettine

Non c’è riforma promossa per ingraziarsi la folla che oggi non sia contestata a cominciare da chi l’ha votata.

Taglio dei parlamentari, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, legge Severino che obbliga allo stop i sindaci già con la condanna di primo grado.

I socialisti non hanno votato a favore di nessuna di quelle leggi. Proposero soluzioni diverse (sostenere le fondazioni, ad esempio) ma non sposarono mai ne’ leggi liberticide ne’ norme populiste.

Avevamo ragione noi.