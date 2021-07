Nuovo album per H.E.R., la cantautrice da Oscar

È uscito finalmente“BACK OF MY MIND” (MBK Entertainment/RCA Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti della vincitrice di quattro Grammy Award e di un Oscar, la cantautrice americana H.E.R. (https://smi.lnk.to/HERBackOfMyMind)

Collaborazioni con grandi ospiti

Composto da 21 brani, “BACK OF MY MIND” vede una serie di collaborazioni d’eccellenza con super ospiti come Chris Brown, Ty Dolla $ign, Cordae, Lil Baby, Thundercat, Yung Bleu, DJ Khaled, Bryson Tiller, e YG.

Canzoni affascinanti da ascoltare a ripetizione

I produttori Hit-Boy, Kaytranada, Cardiak, Rodney Jerkins, DJ Camper e molti altri hanno contribuito alla creazione di una produzione musicale intrigante, che spinge ad ascoltare i brani a ripetizione, lasciando comunque al centro la voce e le indiscusse capacità chitarristiche dell’artista statunitense. Dall’essenza R&B, “BACK OF MY MIND” mostra appieno la poliedricità come cantautrice e polistrumentista di H.E.R.

La verità liberatoria dell’espressione personale

«Questi brani nascono da sentimenti e pensieri che sono sempre stati lì, in fondo alla mia mente – dichiara H.E.R -. E anche dove vivo, qualche volta. Di alcune cose ne parlo nella mia musica e altre ancora no, ho avuto paura di dirle o di ammetterle. È liberatorio poter essere vera nell’esprimermi».

Un inizio di carriera esplosivo

H.E.R. ha esordito lo scorso anno nel modo più stellare possibile, vincendo 2 Grammy Award (Song of the Year per“I Can’t Breathe” e Best R&B Song per il suo contributo nel brano di Robert Glasper “Better Than I Imagined”), più un Academy Award per la sua potente canzone “Fight For You”, tratta dal film Judas and the Black Messiah di Warner Bros. Pictures.

Tra le sue esperienze anche un tributo a Elton John

Recentemente è stata protagonista di un’esibizione con Chris Stapleton ai CMT Music Awards, a cui è seguita una performance altrettanto entusiasmante ai Billboard Music Awards con DJ Khaled e The Migos, oltre a un bellissimo tributo a Sir Elton John.

Dal Prime Day Show al Rockfeller Center

H.E.R. è inoltre una delle protagoniste di Prime Day Show, un evento musicale in tre parti che vede anche la partecipazione di Billie Eilish e Kid Cudi. In un contemporaneo tributo musicale all’iconico Dunbar Hotel, H.E.R. immagina come sarebbe se esistesse nel 2021, il tutto unito alla musica del suo nuovo album. Il Prime Day Show è disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Nei giorni scorsi inoltre è stata al Rockfeller Center di New York per il suo secondo concerto estivo targato Today Show, a cui sono seguite le sue performance ai BET Awards, mentre si attende il suo primo concerto in assoluto con la La Philharmonic all’Hollywood Bowl, il 13 e 14 agosto.

Questa la tracklist dell’album Back Of My Mind:

01 We Made It

02 Back of My Mind feat. Ty Dolla $ign

03 Trauma feat. Cordae

04 Damage

05 Find A Way feat. Lil Baby

06 Bloody Waters feat. Thundercat

07 Closer To Me

08 Come Through feat. Chris Brown

09 My Own

10 Lucky

11 Cheat Code

12 Mean It

13 Paradise feat. Yung Bl

14 Process

15 Hold On

16 Don’t

17 Exhausted

18 Hard To Love

19 For Anyone

20 I Can Have It All feat. DJ Khaled & Bryson Tiller

21 Slide feat. YG

Andrea Malavolti