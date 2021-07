Tornano i Vigneti Aperti all’insegna della sostenibilità

Sabato 17 e domenica 18 luglio l’appuntamento settimanale con Vigneti Aperti, manifestazione enogastronomica organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, si arricchisce in ottica sostenibile: oltre alle visite in cantina e in vigneto, gli appassionati potranno godersi anche una passeggiata con un asinello di 25 anni, degustazioni di vini biologici, picnic immersi nella natura, aperi-cena in giardino e molto altro.

Una valida e originale proposta turistica per scoprire o riscoprire i suggestivi paesaggi della regione Friuli Venezia Giulia, i luoghi di eccellenza del vino, ricordando che tutto il percorso produttivo prende forma proprio dalla terra: potatura, legatura, sfogliatura e vendemmia sono tutti elementi indispensabili per la nascita e la maturazione delle eccellenze enologiche del territorio.

Attenzione per l’ambiente, cura della natura e del terreno sono importanti presupposti per una viticoltura sostenibile e rispettosa. Grazie agli appassionati racconti dei vignaioli i visitatori avranno la possibilità di scoprire come il vino nasce in vigna e conoscere il loro impegno per la preservazione della natura e delle risorse del terreno.

L’iniziativa è pensata come una piacevole e rilassante occasione di incontro all’aria aperta, adatta a turisti, appassionati e famiglie (bambini e ragazzi potranno imparare entrando direttamente a contatto con la natura): dopo aver ascoltato i racconti della vigna e conosciuto le diverse fasi di lavorazione del vigneto, gli adulti potranno deliziarsi con una piacevole degustazione dei vini aziendali accompagnata da prodotti tipici locali. Perché, come diceva Luigi Veronelli: «Per capire il vino, bisogna camminare la vigna».

Le aziende vitivinicole regionali che aderiscono all’iniziativa sono: I Magredi a San Giorgio della Richinvelda (PN), in provincia di Udine trovate Barone Ritter de Zàhony, Cantina Puntin e Tarlao ad Aquileia, Dario Coos a Ramandolo, De Claricini a Moimacco, Elio Vini a Grupignano, Ferrin Paolo a Camino al Tagliamento, Le Due Torri a Corno di Rosazzo, Spolert Winery a Prepotto e Villa Vitas a Strassoldo. In provincia di Gorizia invece trovate Borgo Conventi a Farra d’Isonzo e Pascolo a Dolegna del Collio.

Informazioni sul sito www.cantineaperte.info e sui social media dell’associazione Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.

Redazione Avanti