‘Ognuno è responsabile di tutti’ è una citazione di Antoine de Saint-Exupéry che pare perfetta per titolare questo pezzo, pezzo che vuole evidenziare l’incoscienza di quanti stanno mettendo il Paese a ‘virus e fuoco’, per denunciare una presunta violazione delle libertà individuali a causa del famigerato Green pass che entrerà in vigore il prossimo 06 agosto. Ora non vorremmo che la protesta esasperata in queste ultime ore nelle piazze italiane si protraesse anche nei giorni a venire e, soprattutto, nei prossimi fine settimana: quando coloro che gridano di essere stati privati della ‘libertà’, molto probabilmente, continueranno a reclamare il diritto di poter girare a piacimento ed ‘infettare’. Per mettere un freno a tutto questo riteniamo sia giunto il tempo che i parlamentari debbano non solo vaccinarsi, ma postare immediatamente sui Social parole inequivocabili sull’importanza del vaccino, unica arma, oggi possibile, per contrastare lo strapotere del Covid. Covid che sembra trovare i suoi alleati più fedeli proprio nell’incrollabile ‘credo’ dei manifestanti, i quali credono, appunto, che questo vaccino sia una stregoneria…magari prodotto con una mistura di saliva, zampe di rospo e sangue di gallina! Pensiamo anche che non sia sufficiente la nostra indignazione ma, alla luce di quanto sta accadendo, il governo dovrebbe, oltre al Green pass, rendere obbligatorio lo stesso vaccino anti Covid, visto che da mesi viviamo uno stato di Emergenza Nazionale…o abbiamo dimenticato le lunghe file di camion militari con le bare stipate nei cassoni?! Oltretutto, ‘sproloquiare’ contro il vaccino è un’offesa nei confronti dei cittadini di quei Paesi che non possono permettersi il lusso di una vaccinazione di massa gratuita come la nostra. Lasciateci dire, un po’ come buttare il cibo quando, domenica 25 luglio, il Santo Padre denunciava la morte di decine di migliaia di bambini al giorno a causa della malnutrizione e, per tornare al tema, ricordiamo che altrettanti ne muoiono per mancanza di vaccinazioni! È possibile che questi manifestanti non capiscano che la loro libertà inizia dove finisce la nostra?! Forse dovremmo anche modificare il linguaggio per rimproverare con più forza queste persone che come scopo hanno solo quello di perfezionare la loro ignoranza in merito alla vaccinazione anti Covid. Il nostro è un Paese pieno di difetti, per carità, io stesso tutti i giorni ne scrivo per denunciarli, trovo però paradossale che in Italia si contesti la mancanza di libertà!

Angelo Santoro