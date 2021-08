Olimpiadi: gioia e rabbia fanno da apripista alle elezioni

La gioia è per i risultati da record ottenuti dai nostri atleti che hanno vinto 40 medaglie di cui 10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo, ma soprattutto con una progressione impressionante fino al 6 agosto, quando sono saliti sul podio più alto per ben tre volte. Ragazzi sconosciuti al grande pubblico, armati solo dei propri sacrifici, che con la partecipazione ai Giochi di Tokyo hanno entusiasmato e reso infinitamente orgogliosi tutti noi. La rabbia, invece, è per l’ottusità con cui non si è capito che le Olimpiadi sono una grande opportunità di promozione per la nazione ospitante; non bisogna fare i conti dei costi e dei ricavi della manifestazione fini a se stessi, perché i Giochi Olimpici sono per definizione lo ‘spot pubblicitario’ di un intero Paese. Paese che investe sulle capacità produttive delle sue aziende, sull’ospitalità e sulla programmazione capillare delle tantissime attività che operano nel settore del turismo incoming, culturalmente preparate per far apprezzare la nostra inestimabile cultura. Mi riferisco a tutto ciò in cui l’Italia già primeggia nel mondo; in molti casi siamo sul podio più alto dove, però, l’impegno più grande è quello di dover resistere agli assalti dei paesi competitori, come ad esempio la Francia. Francia che i grillini e la Raggi hanno avvantaggiato regalandole la possibilità di ospitare le Olimpiadi del 2024; uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato la peggior politica amministrativa che il nostro Paese potesse avere dall’avvento dei 5Stelle al potere dello Stato. Ora il Movimento ha maturato un minimo di esperienza, è vero, ma a nostre spese! Come facciamo a dimenticare la ‘sciatteria’ con cui hanno preso in prestito il Parlamento per aprirlo come una scatoletta di tonno e, accidenti, ci sono pure riusciti! L’Italia è un po’ come una grande azienda che il 4 marzo 2018 aveva puntato su una nuova Calasse Dirigente che si è, invece, rivelata impreparata. Colpa nostra, dovevamo sapere che in uno dei Paesi più importanti del mondo non ci si improvvisa apprendisti stregoni, figuriamoci…stregoni! Ciò che irrita delle persone grillizzate è la presunzione di aver voluto governare costi quel che costi, ed infatti è costato moltissimo al Paese; se davvero fossero state in buona fede si sarebbero dovute assegnare il ruolo di oppositori ed imparare nel tempo l’arte della politica preparandosi a governare l’Italia nel 2023. Invece, niente, hanno schierato nel campo di battaglia generali come Di Maio, Toninelli, Raggi, tanto per citarne alcuni, per difenderci dal nemico oltre le mura italiche…un disastro! Ma, ahinoi, non poteva essere altrimenti…il dado ormai era tratto. Ora, nell’immediato, la domanda che ci attanaglia lo stomaco è: ma se Virginia Raggi alle prossime elezioni amministrative di ottobre dovesse prendere un voto in più di Roberto Gualtieri, cosa facciamo? Accidenti, sbagliare è umano, ma perseverare sarebbe diabolico! Ecco perché, in maniera quasi maniacale, ricordo che furono i grillini e la Raggi a favorire i francesi che, grazie a loro, si sono aggiudicati i Giochi Olimpici del 2024: vorrei che i romani lo ricordassero quando il 3 ottobre saranno chiamati a scegliere il Sindaco di Roma.

Chiosa: come si fa a pensare di lasciar governare la città capitolina, che ha dato i natali all’università più grande d’Europa, la Sapienza, ad una forza politica amministrativa che di ‘sapiente’ non ha nulla, perché i pentastellati, a differenza dei ragazzi ‘sconosciuti’ che con grande preparazione hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi, sono sempre arrivati dopo gli ultimi; anzi, ultimissimi!