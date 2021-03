Onu, la mozione sulla fine dell’Embargo a Cuba non esiste

L’Italia non ha mai votato all’Onu contro Cuba, anzi la mozione nemmeno esiste. Una notizia che non lo è, se non perché si tratta dell’ennesima fake news. Solo che stavolta ha coinvolto le alte sfere istituzionali e giornali accreditati, rimarcando il cattivo compito svolto dagli Uffici stampa e dai giornalisti che non hanno ‘verificato’.

Da ieri infatti si sosteneva l’ingratitudine italiana verso Cuba per aver votato no alla fine delle sanzioni economiche, il cosiddetto “el bloqueo”. Nonostante il Paese di Fidel Castro e adottivo di Che Guevara sia venuto in soccorso in Lombardia nel marzo del 2020 mandando personale sanitario a dare una mano nel pieno dell’Emergenza.

Tutto falso, quella mozione all’Onu non esiste. O meglio, ne esiste una simile, ma Cuba nemmeno vi è nominata.

La risoluzione di cui si parla è stata presentata da Cina e Azerbaigian per spuntare azioni contro paesi che violano i diritti umani. Un’azione strumentale alla quale hanno abboccato i media.

Tutto il resto è noto.

Qui di seguito il link per consultare la mozione