PADRE, PADRONE

Da fondatore a proprietario. Beppe Grillo dopo aver per anni scimmiottato i modi di fare politica di Berlusconi lo supera come decisionista e proprietario del suo movimento. I suoi modi hanno stupito Conte che messo all’angolo è sul punto di uscire, al momento è tutto un ‘no comment’ con l’ex premier chiuso in un cono d’ombra e di silenzio: salta la sua partecipazione al webinar previsto nel pomeriggio con Luigi Di Maio, annulla l’intervista a Sky prevista in serata. Voci e indiscrezioni sostengono che potrebbe indire una conferenza stampa, spiegando le sue scelte e le sue ragioni dopo l’affondo di Beppe Grillo, ieri riunito con i parlamentari M5S.

Grillo non ha mai brillato per diplomazia ma stavolta ha rimarcato la sua indolenza verso 2l’avvocato del popolo”, ha detto che è Conte ad avere bisogno di lui e non viceversa, ha aggiunto che lui è il garante e intende continuare ad esserlo. Precisando che non è un “coglione”. Poi ha spiegato che lo statuto dei pentastellati è diverso da quello pensato da Conte. a sorpesa però su un punto non decide lui, ma lascia che siano gli iscritti del Movimento a farlo: sul doppio mandato ha stupito tutti.

L’esternazione di Grillo ha lasciato tutti perplessi, non solo contiani convinti, ma anche molti che sono ‘cresciuti’ in Parlamento dopo essere entrati grazie al Movimento che doveva aprire tutto e rivoltare la politica.

Tuttavia al momento pare che molti si siano immediatamente riallineati sulla posizione del fondatore, Beppe Grillo. Anche Vito Crimi e Roberto Fico.

Lo strappo sembra essere gradito da chi era stato estromesso, come Di Battista o il figlio del guru Casaleggio, Davide. “Credo ci siano due visioni diverse del Movimento che stanno emergendo, poi della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli. Ho già espresso diverse volte il mio pensiero su M5s e su come si stia trasformando in qualcos’altro, i principi erano chiari fin ad un anno fa e ora meno e per questo ho deciso di prendere le distanze”, ha detto Davide Casaleggio a Radio Capital.

Quanto al lavoro di Conte, per il figlio del fondatore M5s “le idee non mi sono ancora chiare, perché lo statuto lo tengono segreto? Mi sembra un’organizzazione più basata su modelli partitici del 900 che su un movimento”.

A tenere testa all’ennesima botta al Movimento è ancora una volta è Di Maio, l’unico che gode della piena fiducia sia di Grillo, sia degli ambienti istituzionali. Ma è anche l’unico che gioverebbe dell’estromissione di Conte, attestandosi come l’unico capo mediatore all’interno del Movimento. Lo sanno bene i contiani che hanno iniziato non a caso a sospettare proprio di lui, come il vero artefice della rottura.