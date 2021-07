Il Comitato nazionale per il referendum in oggetto, comunica a tutte e a tutti gli interessati che da questo fine settimana è aperta la raccolta firme anche a Rovereto, secondo il programma indicato nella seguente allegata tabella.

Inoltre, è possibile firmare pure presso l’ufficio elettorale del Comune della nostra città in Piazzetta Sichardt n.10, dietro la Chiesa del Suffragio.

Paolo Farinati

Referente del Comitato a Rovereto