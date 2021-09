Paralimpiadi: le Azzurre e il podio Tricolore

Dopo un bottino di sessantanove medaglie siamo abituati al rituale degli atleti che salgono sul podio per essere premiati a seconda del piazzamento in gara: sul gradino più alto l’oro, l’argento sul secondo ed il terzo al bronzo. Sabato le Azzurre hanno pensato bene di semplificare le cose vincendo il primo, il secondo ed il terzo posto portandosi via non solo le tre medaglie…ma addirittura avvolto il podio con il Tricolore! Una scena irripetibile quella del penultimo giorno della Paralimpiadi Tokyo 2020, che certamente passerà alla storia. Le tre ragazze non me ne vorranno se racconto che hanno vinto con tre gambe quello che abitualmente si vince con sei gambe; è già perché le nostre campionesse, tutte e tre, hanno un arto artificiale, e con una gamba sola hanno corso i 100 metri rispettivamente con un tempo di 14”11, 14”46 e 14”73. Accidenti, quasi dimenticavo, nella specialità abbiamo realizzato anche il record del mondo. Abbiamo perché tutto il Paese ha trionfato insieme ad Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contraffatto. In questa magica e curiosa cabala vi faccio notare che su quel podio sabato c’era in maniera quasi millimetrica, come fosse stato adoperato il righello ed il compasso, davvero tutta l’Italia: centro, nord e sud proprio al centimetro. Infatti, la toscana Sabatini è di Livorno, la lombarda Caironi è di Bergamo e la siciliana Contraffatto è di Caltanissetta. Le tre atlete nella loro ‘imperfezione’ ci hanno regalato una paralimpiade perfetta. Tanto per restare nella ‘cabala’ del numero tre…mi pare che nel gioco del tennis si dica: Game-Set-Match.