Paralimpiadi, oggi presentiamo il tennista Fabian Mazzei

Con la rinuncia della Sindaca Virginia Raggi alle Olimpiadi di Roma 2024, a tutto vantaggio di Parigi che con grande entusiasmo ospiterà i Giochi, in Italia non ci saranno nemmeno le paralimpiadi. Come conseguenza della rinuncia pochi si sono soffermati sulla grande occasione che avrebbero potuto rappresentare per il nostro paese: molto arretrato sul tema della disabilità e soprattutto della sua cultura. Ospitare le paralimpiadi nel Bel Paese avrebbe potuto smuovere l’ignoranza che regna nell’ambito della disabilità. Il Presidente del comitato, Luca Pancalli, prima che la sindaca ‘sceriffo’ a 5Stelle pronunciasse quel fatidico No, aveva detto:

‘Abbiamo perso due gigantesche opportunità. Vi posso garantire che se quella olimpica è grossa, quella paralimpica, per una città come Roma, è straordinaria. Le paralimpiadi possono essere uno tsunami culturale, sociale ed economico. Un’occasione irripetibile di ripensare l’intera città in termini di accessibilità, di immagine della disabilità, di vivibilità delle periferie’.

Ma bando ai rimpianti per ciò che i pentastellati avrebbero potuto fare, e non hanno scientemente fatto, neanche per l’universo della disabilità, il nostro giornale da questo momento inizierà a presentare gli atleti che a Tokyo, dal 24 luglio, si sfideranno nelle rispettive discipline sportive.

Oggi presentiamo Fabian Mazzei, classe 1973, tennista categoria Open attualmente fra i primi venti del mondo che nel tempo libero si diletta anche nello sci. Infatti, fu proprio durante una gara amatoriale di discesa che, cadendo su una pista senza protezioni precipitò contro un albero, a seguito di una grave lesione midollare finì in carrozzina. Alla fine degli anni Novanta si avvicina al tennis in carrozzina ed in appena otto mesi, in Australia, disputa il Torneo Internazionale e si guadagna un posto alle Paralimpiadi di Sidney 2000. Da quel momento non ha più smesso di vincere; gli auguriamo di indossare l’alloro della vittoria anche nel paese dei samurai…perché lui stesso ha dimostrato di esserlo.

Chiosa: Mazzei racconta in un’intervista che all’età di 12 anni il padre lo portò da una vecchia cartomante, la quale gli lesse le carte e gli comunicò che sarebbe rimasto paraplegico. Il genitore spaventato lo chiuse in casa fin quando la situazione divenne insostenibile; solo qualche mese dopo essere riuscito a riprendere in mano la sua vita il ragazzo ebbe il grave incidente con gli sci che lo obbligò alla sedia a rotelle.