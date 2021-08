Paralimpiadi: quinta medaglia nel nuoto per Gilli

La giovane studentessa di psicologia Carlotta Gilli, ipovedente, alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è campionessa incontrastata di nuoto, con la sua quinta medaglia sembra la riedizione di Mark Spitz che alle Olimpiadi di Monaco 72 vinse sette medaglie. La ventenne torinese affetta dalla malattia di Stargardt sin dal periodo della scuola elementare ormai da un decennio ha un’acuità visiva pari a 1/10. Questo impedimento sopraggiunto nel momento della pubertà le ha lasciato una determinazione non comune, fino a conseguire la maturità scientifica ed iscriversi al primo anno di psicologia all’Università degli Studi di Torino…non ha perso un giorno! Non ha perso un giorno al punto che a Tokyo, con la medaglia d’oro e il record del mondo nella prova dei 200 metri misti con il tempo di 2’21”44 ha dimostrato a se stessa ed a chi soffre di un qualsiasi impedimento…che non ci sono impedimenti. Ed è così che Carlotta Gilli ha trascinato l’Italia sul tetto del mondo e delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 lasciando in scia l’americana Young e l’uzbeka Toshpulatova, portando a casa la seconda medaglia d’oro dopo quella vinta all’esordio nei 100 metri farfalla. Dunque cinque medaglie come i cinque cerchi olimpici per Carlotta: due d’oro, 200 misti e 100 farfalla, due d’argento, 100 dorso e 400 stile libero, una di bronzo nei 50 stile libero. Nell’intervista post-gara ai microfoni della RAI la campionessa ha detto:

‘ Per fortuna è stata l’ultima gara perché sono distrutta. Ero stanca ma mi sono detta ‘svuotiamo il serbatoio’. Ho dato tutto, parlerò con il mio allenatore per capire cosa è andato e cosa no. Chiudere con un record è il massimo non potevo chiedere niente di più. Volevo questo primato di oggi, agli Europei non c’ero riuscita ma qui avevo l’ultima opportunità. Quando incomincerò a capire cosa ho fatto spero di stare a casa perché avrò una botta assurda e resterò a letto una settimana’.