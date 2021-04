Partità di genere. Presentazione del volume “Storie di donne”

Presentazione del volume “Storie di donne”

Sala Caduti di Nassirya

Senato della Repubblica

Ore 15.30

con Nencini, Bonetti, Pezzopane, Conzatti, Pelliccione

Domani mercoledì 14 aprile, alle ore 15.30, su iniziativa del Sen Riccardo Nencini, presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, sarà presentato presso la Sala Caduti di Nassirya il volume “Storie di donne”. Insieme all’autrice Monica Pelliccione, saranno presenti Riccardo Nencini, la Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, la Senatrice Donatella Conzatti, l’On Stefania Pezzopane, Andrea Padovani e Gianni Padovani. L’iniziativa nasce dall’autrice per sollecitare il governo al varo di una legge per la tutela delle donne, anche da violenza psicologia, più subdola di quella fisica, sia in ambito famigliare che in ambito lavorativo. Non esiste ad esempio una legge che consenta di tutelare le donne che subiscono pressioni sul lavoro e rischiano di perderlo.

Storie di donne