Per le scuole un nuovo inizio

Domani in classe le elementari e le prime medie. Per noi socialisti è una buona notizia.

Questo Paese ne ha bisogno ed i nostri ragazzi di più.

Avevamo auspicato un ritorno in Aula e ci auguriamo che questo possa rappresentare il primo passo per tornare alla normalità.

Perché accada è necessario che sia sempre alta la prevenzione, che siano rispettati i protocolli di sicurezza e c’è, in questa direzione, da essere ottimisti.

Possiamo esserlo perché il nostro corpo docente risponderà, come sempre, con professionalità ed impegno, possiamo esserlo perché i nostri giovani studenti saranno attenti e responsabili.

Allora si riparta perché per troppo tempo i ragazzi sono stati lontani dai loro amici, perché per troppo tempo non hanno visto i loro professori. La Dad, fra mille limiti, ha funzionato ma è arrivato il momento di archiviarla.

E sia, allora, un nuovo inizio, sia sempre, questa, una nostra sfida.

I socialisti sono nati anche per portare i più giovani a scuola, sono nati per i diritti alla Istruzione e su questo solco si muovono.