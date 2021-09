Pistoia, tre mini pièce per il primo Festival di Microteatro

“Sabotare la rassegnazione” è il tema del Primo Festival di Microteatro che si svolgerà dal 17 al 19 settembre prossimi al Teatrino Gatteschi di Pistoia. (Vicolo Malconsiglio 7, mail g713pistoiavalley@gmail.com).

La manifestazione, realizzata da G713 APS in collaborazione con Teatro per la Coscienza, prevede, durante i tre giorni di programmazione, l’alternarsi di tre compagnie professionali, che presenteranno ciascuna uno spettacolo della durata di quindici minuti per quindici spettatori per replica (ridotti a sette a causa del protrarsi dell’emergenza Covid).

I tre spettacoli che si alterneranno sulla scena del Teatrino Gatteschi sono

“Don Schiscett”, scritto e interpretato da Roberto Caccioppoli, regia di Riccardo Marotta, prodotto da Fac-FareArteCultura; “La vetrina dell’immortalità”, scritto, diretto e interpretato da Francesca Lepiane, ispirato a “Teatro” di Massimo Sgorbani, aiuto regia, luci e musiche originali di William Roberto Sheldon, prodotto da Deinòs Teatri; e “Storie dal genere umano – Traffico”, scritto e diretto da Danilo Caiano, con Gisella Cesari, prodotto da Sinnombre Teatro.

“Don Schiscett” è la storia di Marco, giovane scrittore precario, che vuole portare a termine il suo primo romanzo, ma è costantemente distratto dai suoi demoni interiori e dai social. Vorrebbe realizzare la sua “rivoluzione”, e, all’età di ventisei anni diventare un uomo. Suoi compagni di viaggio sono Siri, aiutante virtuale, Samantha, una bambola gonfiabile mulatta conosciuta su Singolit, e il pubblico. Marco inconsapevolmente, copia la vicenda del “Don Chisciotte” di Cervantes, ma, per ovvi motivi sarà costretto a modificare il titolo dell’opera in “Don Schiscett’”.

“La vetrina dell’immortalità” racconta dell’unica forma di rassegnazione universalmente condivisa: l’invecchiamento che, essendo figlio del Tempo, non può essere sabotato se non con la Morte. La Morte scelta e indotta. La Morte come interruzione del flusso biologico degli esseri viventi e come chiave d’accesso alla giovinezza eterna. La Morte come viaggio dell’uomo condotto dal Diavolo, l’unica creatura immortale che glorifica la carne invece che lo spirito.

“Traffico” è uno dei sei monologhi che compongono “Storie dal genere umano”. Seguiamo le vicende di un’automobilista, schiacciata dal traffico, dal lavoro, dalla routine. È ferma, in città, d’estate, tra le macchine. L’unica cosa che può vagare è il suo pensiero, ma non è una dolce evasione, anzi, è una brutale riflessione sulla propria condizione.

«Siamo felici e orgogliosi di poter portare a Pistoia questo format teatrale già molto conosciuto e sperimentato oltre i nostri confini nazionali – dichiara il direttore artistico Tommaso De Santis che, assieme al condirettore artistico Alessandro Terranova, ha curato la selezione degli spettacoli -. Abbiamo ricevuto un alto numero di candidature, tutte di ottimo livello. Per poter definire il programma abbiamo preso in considerazione tre aspetti per noi centrali: l’attinenza al tema proposto, l’originalità e qualità della performance e l’essenzialità dell’allestimento. Siamo certi che il pubblico rimarrà soddisfatto».

E proprio il pubblico sarà protagonista nello svolgimento del Festival, infatti il Premio al Miglior Spettacolo di Microteatro verrà assegnato proprio dai voti degli spettatori.

Nei tre giorni di programmazione, oltre che agli spettacoli, il pubblico potrà assistere a eventi in plenaria, ovvero l’inaugurazione del Festival (17 settembre), l’incontro con le compagnie ospiti (18) e la premiazione (19) durante la quale la direzione artistica assegnerà anche due menzioni speciali al Miglior testo e alla Migliore interpretazione.

Ospite internazionale del Festival, l’attrice, cantante e drammaturga spagnola Olaia Pazos, che presenterà al pubblico alcune anteprime dei suoi ultimi lavori.

I biglietti sono già disponibili online, sul sito www.teatroperlacoscienza.org, oppure iscrivendosi all’evento Facebook dedicato. Sempre attraverso il sito dell’associazione, è anche possibile iscriversi al Microworkshop che le compagnie condurranno nella mattinata di domenica 19 settembre.

