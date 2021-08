Polonia ancorata ai valori europei. Ungheria isolata

Jeroslaw Kaczynski, leader del Pis (Diritto e Giustizia), il primo partito polacco si è trovato di fronte a questa scelta: rivedere la legge sulla giustizia fatta per controllare la magistratura e asservirla al potere politico o tirare diritto per questa strada facendo magari la vittima delle decisioni dell’Unione Europea dal suo Governo considerata interferente negli affari interni della Polonia? Kaczynski deve aver fatto due conti : gli interessi politici di norme che permettevano la possibilità nei legiferare senza alcun controllo giuridico anche se allettanti non avrebbero compensato le perdite economiche di un Paese che non poteva fare a meno degli aiuti finanziari europei. Sì perché questa volta Bruxelles non aveva chiuso un occhio sulla violazione dei diritti democratici e di libertà del Governo polacco e aveva minacciato il congelamento e la sospensione delle risorse del Recovery fund, indispensabili per assicurare la possibilità di crescita e di sviluppo. Un po’ quello che sta accadendo con l’Ungheria dove Orban ha legiferato norme penalizzanti nei confronti degli omosessuali e della comunità LGBT. Ma ecco Kaczynski annunciare il recepimento della richiesta europea.” Ai primi di settembre – ha dichiarato -.il Parlamento di Varsavia esaminerà le modifiche alla legge contestata dalla Corte di Giustizia europea ” e di fatto abolirà i poteri della della Camera disciplinare della Corte suprema istituita nella riforma del sistema giudiziario e incaricata dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. Ma anche con il potere di revocare la loro immunità per esporli a procedimenti penali e arrivare anche a una riduzione dei loro stipendi. Un organismo quello della Camera disciplinare realizzato senza alcuna garanzia di imparzialità e indipendenza e sottoposto alle direttive e influenze dirette e indirette dell’ Esecutivo. Il Premier polacco Mateusz Morawiecki aveva tentato di resistere alle pressioni dell’Unione Europea, facendo deliberare dalla Corte Costituzionale, da lui controllata, che le sentenze della Corte di Giustizia europea sono inapplicabile perché anticostituzionali. Ma evidentemente si è imboccata invece la strada del dialogo con Bruxelles anche se le modifiche annunciate da Kaczynski arriveranno con un po’ di ritardo rispetto alla scadenza imposta del 15 agosto. Ma questa decisione dell’Esecutivo di Varsavia è importante non solo sul piano interno. Si tratta di uno sfaldamento del fronte di Visegrad che, Orban in testa, aveva scelto la linea di contrapposizione a Bruxelles. E inoltre pare una presa di posizione non in linea con la proposta dello stesso Orban, uscito dal Partito popolare europeo, di creare nel Parlamento di Bruxelles una nuova forza politica sovranista unendo Fidesz e Pis. La Polonia ha scelto di rimanere ancorata ai valori dell’Europa rispettando le sentenze della sua Corte di Giustizia anche se continua a limitare la libertà dei media che vorrebbe tutti asserviti. La Slovenia con Jansa presiede il Consiglio europeo e in questi sei mesi sarà coerente con i suoi impegni. Rimane sempre più isolata la figura di Orban che ha scelto la contrapposizione ma che dovrà fare i conti con le richieste irrinunciabili sul piano dei diritti civili da pare dell’Unione Europea.

Alessandro Perelli