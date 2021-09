Presentate le liste. Il Garofano protagonista

Il gruppo dirigente del PSI, a partire dal segretario Enzo Maraio, si è impegnato con grande determinazione in vista delle prossime elezioni, favorendo la massima partecipazione dei socialisti attraverso la presentazione di proprie liste, con il simbolo del Partito. La risposta dei vari territori è stata molto incoraggiante, sono state presentate numerose liste socialiste e sono scesi in campo centinaia di candidati, in prevalenza a sostegno delle coalizioni di centrosinistra. In qualche caso, come a Milano, Il PSI ha favorito la ricomposizione dell’area socialista, dando vita con altri gruppi e movimenti alla lista “Socialisti per Milano” che ha candidato alla carica di sindaco il Prof. Giorgio Goggi.

La lista PSI per il Comune di Roma, a sostegno di Roberto Gualtieri, sarà guidata da Bobo Craxi. Una candidatura il cui significato va oltre la corsa per il Campidoglio. Come hanno sottolineato Enrico Letta e Enzo Maraio in un comunicato congiunto, “è l’occasione per riattivare con forza un comune impegno politico, rivolto ad affrontare alla radice le ragioni che hanno causato l’indebolimento dell’impalcatura istituzionale della nazione, e per offrire una nuova prospettiva di affermazione alla sinistra italiana, nella cornice della comune appartenenza al socialismo europeo, sconfiggendo le derive sovraniste, di destra e populiste”.

Quanto agli altri grandi Comuni capoluogo, il Garofano sarà presente sulla scheda (in pochi casi in modo composito o sostituito dalla parola socialista) anche a Napoli, Bologna, Torino, Salerno, Cosenza, Trieste, Varese, Isernia. Liste autonome di partito anche in grandi centri come a Battipaglia, Eboli, Melfi, Vittoria, Afragola, Alatri, Frattaminore, San Benedetto del Tronto, Cisterna di Latina, Treviglio. Nelle liste sono stati coinvolti numerosi giovani, esponenti della società civile e dirigenti di partito ed è molto rilevante la presenza femminile.

A Cosenza, città di Giacomo Mancini, la candidatura a sindaco di Franz Caruso, noto avvocato penalista e prestigioso dirigente del PSI cosentino, sarà sostenuta da tutta la coalizione di centrosinistra ed ha pertanto una valenza politica estremamente significativa.

Candidato a sindaco anche Riccardo Mortandello, segretario regionale del PSI del Veneto e sindaco uscente di Montegrotto terme. In Campania ad Eboli è candidato sindaco Giancarlo Presutto, nelle Marche a Mondolfo Anteo Bonaccorsi guiderà la coalizione di centrosinistra.

Un plauso infine, particolarmente sentito e affettuoso, va al PSI calabrese. Infatti anche in Calabria, alle prossime regionali di ottobre, il Garofano, simbolo dei socialisti italiani, sarà presente sulla scheda elettorale.

Luigi Iorio

Coordinatore segreteria nazionale PSI