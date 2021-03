PRIMA LA SCUOLA

“Se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire la scuola in primis, con le primarie e l’infanzia anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi sulla questione, ancora molto dibattuta, del rientro degli alunni in presenza. Abbiamo visto, negli ultimi mesi, susseguirsi gli appelli e le proteste da parte del mondo della scuola perché gli istituti accolgano di nuovo gli alunni. Ma una più silenziosa, non piccola, fetta di insegnanti e genitori è ancora titubante sulla questione. Anzi, preferirebbe continuare a fare i conti con la Dad piuttosto che esporsi al pericolo contagio

“Mentre stiamo vaccinando – ha detto ancora Draghi – è bene iniziare a pianificare le aperture”. Il 6 aprile scadrà il dpcm attualmente in vigore e il governo sta studiando il nuovo provvedimento anti-Covid da mettere in campo, con l’idea di puntare anche ad alcune riaperture. Prima fra tutte, proprio quella della scuola.

Maraio: si torni in presenza. Con Dad danni a salute ragazzi e aumento diseguaglianze

“Il ricorso alla didattica a distanza è stato in un primo tempo utile ma ora è diventato eccessivo: i ragazzi tornino a scuola e lo facciano il prima possibile, in sicurezza”. È quanto afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio, che aggiunge: “Il nostro paese è l’ultimo in Europa sui giorni di scuola in presenza. Ci sono Regioni in cui, dall’inizio della pandemia, i ragazzi hanno occupato i banchi di scuola per meno di un mese”- ha aggiunto Maraio.

“Gli studenti hanno il diritto di tornare in classe, si può fare in sicurezza e mantenendo alti i livelli di prevenzione del contagio.

Non ci sono studi scientifici che sostengono che sia vantaggioso ricorrere alle chiusure indiscriminate. Al contrario è confermato che vi siano stati danni sulla salute psicofisica dei ragazzi, senza contare che sono aumentate – ha rilevato l’Istat – le diseguaglianze. L’8% tra bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado sono rimasti esclusi persino dalla didattica a distanza. Il dato più preoccupante è quello che riguarda gli alunni con disabilità, che arrivano al 23%. Non è più accettabile”