Processo penale in Cdm. Attriti con i Cinquestelle

Il processo penale scuote la maggioranza. In particolare i Cinquestelle che con l’ex ministro Bonafede sono stati i principali artefici dell’ultima riforma. Una riforma che vedeva nella modifica dei tempi e delle modalità della prescrione uno degli anelli portanti. Oggi in consiglio dei ministri arriva la riforma del processo penale messa a punto dalla guardasigilli Marta Cartabia con l’obiettivo di velocizzare i tempi della giustizia e renderli compatibili con gli obiettivi del Pnrr e gli standard europei. Una riforma necessaria per due ordini di ragioni: la prima quella di rendere certa la durata della prescrizione e quindi i tempi dei processi, in secondo luogo quella di poter accedere ai fondo del Pnrr destinanti al comparto giustizia.

Mario Draghi prova a chiudere un capitolo molto delicato per la sua maggioranza e sbloccare una partita che procede più a rilento del previsto. Il pacchetto di proposte del ministro della giustizia verrà discusso in Consiglio dei Ministri per essere politicamente blindato. Il Movimento 5 stelle è diviso tra chi sulla riforma della prescrizione vede il bicchiere mezzo pieno (il meccanismo prevede che il decorso della prescrizione del reato si interrompa con la sentenza di primo grado, come previsto dal testo Bonafede, ma poi si interviene sulle fasi processuali) e chi, invece, già invoca le barricate e mette in discussione la permanenza dei pentastellati al governo. L’orientamento è di prendere ancora un po’ di tempo, ma il presidente del Consiglio, Draghi, intende accelerare. La riforma del processo penale arriva il 23 luglio nell’Aula della Camera e soprattutto occorre rispettare le scadenze fissate nel Pnrr per avere i fondi dall’Unione europea che chiede un drastico taglio dei tempi del processo.

L’intervento è corposo: dal reset della durata delle indagini preliminari, al ‘contingentamento’ della obbligatorietà dell’azione penale e al capitolo sanzioni e riti alternativi, ma soprattutto per il ritorno ‘parziale’ della prescrizione, un tema che rischia di terremotare definitivamente il Movimento 5 Stelle. Una parte del movimento 5 stelle è pronta a salire sulle barricate contro ogni modifica della riforma Bonafede. Prescrizione – su questo tema spinoso, la mediazione sarebbe possibile grazie ad una norma che non prevede la cancellazione della riforma targata 5 Stelle, mentre per i gradi successivi di introdurre un meccanismo processuale di “improcedibilità”: due anni di tempo per chiudere l’appello, un anno per la cassazione, decorsi i quali il processo si chiude. Non sono previsti sconti di pena per il condannato mentre per l’assolto termina ogni procedimento. Quindi non tramonterebbe del tutto il cavallo di battaglia dei M5s.