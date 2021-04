Il PSI vicentino e il circolo vicentino della FGS “Forward!”, a seguito della decisione della Turchia di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e preso atto dell’increscioso gesto da parte del Presidente Erdogan ai danni della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sostiene e chiede a tutti i compagni, ai simpatizzanti e ai vicentini tutti di sostenere la proposta della UIL e la petizione che chiede di non disputare, in segno di protesta, la sede che ospiterà la finale di Champions League 2021 programmata, per fine maggio, allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul e di modificarne la sede.

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza

Andrea Comberlato

Circolo vicentino FGS “Forward!”