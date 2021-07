Psi Lazio, Schietroma eletto coordinatore regionale

«Il 10 luglio a Frosinone si è riunita la Direzione regionale Psi Lazio per riorganizzare il partito dopo la prematura scomparsa del segretario Luciano Romanzi. Al termine di una bella e partecipata riunione, la Direzione ha eletto all’unanimità, su mia proposta, Gian Franco Schietroma come coordinatore regionale, con il compito di gestire questa delicata fase in vista degli importanti appuntamenti politici ed elettorali dei prossimi mesi. Ringrazio i componenti della Direzione per aver accettato la mia proposta, affidando in mani solide e autorevoli la guida del partito per aprire una nuova stagione di autonomia e rilancio dei socialisti del Lazio. Ringrazio di cuore, infine, Gian Franco per la generosità e lo spirito di servizio dimostrati ancora una volta, accettando di tornare in prima linea per affrontare e superare l’emergenza. Come sempre farà un ottimo lavoro e noi saremo al suo fianco in questa nuova sfida. Con Luciano e Sante nel cuore. Sempre Avanti!».

Così Vincenzo Iacovissi, vice segretario nazionale Psi, ha annunciato l’elezione di Gian Franco Schietroma a coordinatore regionale del partito.