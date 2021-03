Il P.S.I. di Pisa ha aderito partecipando con una delegazione alla

manifestazione unitaria indetta dai sindacati dei trasporti della

Toscana Aeroporti a difesa degli scali di Pisa e Firenze davanti alla

Prefettura di Pisa nella mattinata di mercoledì.

Il P.S.I. a fianco dei lavoratori e dei cittadini toscani conferma che:

1) è un fatto grave che in video-conferenza l’Amministratore Delegato

di Toscana Aeroporti, a fronte di una offerta da una società privata

per l’acquisto di Toscana Aeroporti Handling abbia l’ intenzione di

valutare la vendita della società. dichiarando inoltre che la società

acquirente “si compromette al mantenimento dei posti di lavoro e del

salario per almeno 24 mesi dall’acquisto”.

2) È una situazione non tollerabile quando si chiedono ristori al

Governo e alla Regione e dopo che quest’ultima ha deliberato un

finanziamento a fondo perduto di circa 10 milioni in favore della

società Toscana Aeroporti, si attivino le procedure per vendere la

società dei servizi (Handling) con complessivamente 450 lavoratori tra

Pisa e Firenze e con preoccupanti ricadute sulle centinaia di

lavoratori dell’indotto; la parte più debole ma centrale quello del

lavoro si svende, dopo averla utilizzata strumentalmente per avere

rilevanti aiuti pubblici, attraverso una operazione industriale e di

mercato facendo alla fine ricadere i costi sulla collettività mentre i

profitti restano in mano all’imprenditore.

3) Per tempo ed invano avevamo chiesto al P.D. toscano e pisano che

guida le istituzioni regionali: “nel caso venisse opportunamente

deciso un importante sostegno economico a Toscana Aeroporti a fronte

della grave crisi generata dalla pandemia, questo dovesse essere

finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali prevedendo una

governance societaria a maggioranza pubblica grazie alla

ricapitalizzazione dell’azienda”

Tutto invano! Un mese fa la Regione Toscana ha “elargito” a Toscana

Aeroporti 10 milioni di euro a fondo perduto con rendicontazione a

babbo morto senza uno straccio di garanzia!

Vergogna, Vergogna Vergogna!

Psi Pisa