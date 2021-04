Un segretario per due. Sembra il titolo di una di quelle commedie americane giocate tra l’assurdo, il grottesco ed il doppio senso. Invece, purtroppo, riguarda l’immediato futuro del segretario generale del comune di Reggio Emilia. Già,perché secondo la convenzione stipulata tra la città del tricolore e l’amministrazione di Correggio, l’attuale segretario dovrà scindersi, lavorando per il capoluogo soltanto l’80% del tempo.

Il Sindaco Luca Vecchi, in merito, ha dichiarato che si tratta di “un atto assolutamente sostenibile che non condiziona l’attività che ordinariamente il segretario svolge, rappresentando invece una forma di collaborazione tra Comuni”. Sia chiaro, o la prima carica cittadina ha preso un abbaglio e, senza rendersene conto, sostiene che il segretario possa compiere lo stesso operato con meno ore a disposizione, oppure non si rende conto dell’importanza e dell’imprescindibilità del suo lavoro, del ruolo che è chiamato a svolgere come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto la figura del segretario diviene ancor più centrale oggi, pochi giorni dopo l’approvazione, in consiglio comunale, del bilancio previsionale 2021. Una manovra che prevede 190 milioni di euro in spesa corrente e 118 milioni in investimenti (70% in più dello scorso anno). Su questi importi servirà vigilare, come sugli appalti ad essi connessi, con oculatezza. Quindi, dal momento che la giunta conosceva le somme impegnate per il 2021 già prima di sottoporle al consiglio, è stato evidentemente del tutto fuori luogo condividere con altri la figura chiamata a vigilare sul loro corretto impiego. Senza contare che alle somme citate poc’anzi andranno aggiunte quelle risorse che, derivanti dal Recovery Plan, saranno destinate al nostro territorio.

Insomma, per la federazione di Reggio Emilia del Partito Socialista Italiano l’amministrazione reggiana ha commesso un grave errore il cui esito ricadrà,

come al solito, sugli incolpevoli cittadini.

Reggio Emilia Federazione Provinciale PSI

22/04/2021 Reggio Emilia