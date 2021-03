Ogni anno centinaia di lavoratori non fanno ritorno nelle proprie case: manca adeguata sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Partito Socialista Italiano di Roma, nemmeno in tempi di covid, vuole far passare in sordina questa strage silenziosa. La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema centrale per il presente e il futuro del Paese, delle famiglie e dei lavoratori.

Sabato 27 Marzo, ore 17.30, sulla pagina Facebook @partitosocialistaroma ne parleremo con Alberto CIVICA, Segretario Generale UIL Roma e Lazio, Calogero LO CASTRO, Presidente Nazionale di Confedertecnica, Giovanna MIELE, Presidente PSI Roma, Andrea SILVESTRINI, Segretario PSI Roma, Cristina GRANCIO, capogruppo PSI Assemblea Capitolina e Fabio MESTICI, PSI Roma.

