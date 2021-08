La Sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, ha emesso in data 18.08.2021 ‘Ordinanza n. 1177, dalla quale si evince quanto segue: “Divieto assoluto ed utilizzo dell’acqua di rubinetto ad uso potabile ed alimentare (bere, lavare frutta e verdura ecc. ecc.) distribuita dalla rete comunale alle abitazioni del quartiere Palla Palla, al fine di salvaguardare la salute pubblica”.La domanda che si pongono i cittadini : ” E’ stata controllata tutta la rete idrica? Sono stati effettuati i vari prelievi lungo tutta la rete comunale? Quali i risultati? La popolazione sangiovannese ha il diritto di conoscere la verità.Noi Socialisti non ci sentiamo garantiti dalla Amministrazione Comunale presieduta dalla Sindaca Rosaria Succurro. Molti appelli le abbiamo rivolto e tutti sono rimasti inascoltati.La discarica del Vetrano, la gestione dei RSU, la situazione del Bilancio Comunale, le spese a iosa rivolte a fornitori di Cosenza e dintorni ,la cattiva distribuzione dell’acqua potabile con la frequente chiusura svuotando i serbatoi e producendo immensi danni all’intera rete. Questa Amministrazione Comunale non è in grado di governare la città di San Giovanni in Fiore, prima toglie il disturbo meglio è per tutti. Auguriamoci che non ci arrechino ulteriori danni. Esprimiamo solidarietà ai commercianti, ai ristoratori, ai barristi ed a tutti coloro che si troveranno in difficoltà per colpa di amministratori inadeguati ed incapaci di risolvere qualsiasi problema. Il PSI,se necessario ,si rivolgerà alla Magistratura Ordinaria in difesa della collettività tutta.

PSI SAN GIOVANNI IN FIORE