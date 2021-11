Come volevasi dimostrare, nessuna attenzione e rispetto per chi rappresenta i lavoratori e difende i loro interessi. Un comportamento antisindacale nell’azione politica del Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, a tal punto che le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL provinciali, dopo aver tenuto una partecipata assemblea sindacale con i dipendenti comunali, sono stati costretti a dichiarare lo stato di agitazione del personale e la richiesta di un incontro urgente al Sig. Prefetto di Cosenza.La risposta del Sindaco Rosaria Succurro alle accuse mosse dal Sindacato per mancato accoglimento delle richieste formulate sull’utilizzo delle risorse assunzionali, senza una chiara motivazione,nonchè il mancato confronto sull’organizzazione dell’Ente e contemporanei spostamenti di personale ed infine l’utilizzo di personale esterno, anche con qualifiche superiori all’inquadramento all’interno di uffici ove lavorano personale part-time qualificato, è stata elusiva.Noi Socialisti, aderenti al PSI di San Giovanni in Fiore esprimiamo solidarietà e vicinanza al Sindacato confederale ed a tutti i lavoratori dipendenti comunali che hanno deciso di intraprendere una battaglia di democrazia e di rispetto per i propri diritti calpestati. A proposito della stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU il Sindaco Rosaria Succurro deve ringraziare il Governo nazionale che ha concesso la deroga a non dichiarare in soprannumero i dipendenti da stabilizzare. Il Re e la Regina, non possono pensare di mettersi sotto i piedi la dignità di un popolo sangiovannese orgoglioso di appartenere allo spirito profetico di Gioacchino da Fiore. Alcuni “mister “…… collaboratori del Sindaco, così definiti all’interno del Comune, vadano via prima che sia troppo tardi, i pagamenti per fornitori e servizi devono seguire l’ordine cronologico della data indicata all’atto di presentazione della fattura e non rivolgersi a figure scialbe per autorizzare l’ufficio di ragioneria al pagamento. Per questi problemi ed altri ancora, noi Socialisti, abbiamo chiesto in data 23.11.2021 a S.E. il Prefetto di Cosenza un incontro urgente.

PSI San Giovanni in Fiore