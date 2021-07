Il Partito Socialista Italiano di San Giovanni in Fiore, tramite il suo Segretario Cittadino Giovanni Oliverio si è rivolto, in data 12 Luglio c.a, al Presidente Nazionale di Legambiente Dott. Stefano Ciafani, chiedendo un suo autorevole intervento per la urgente chiusura definitiva e relativa bonifica della discarica del Vetrano, in agro del Comune di San Giovanni in Fiore. Tenere per altri due anni la discarica aperta, significa aumentare notevolmente il già grave danno ecologico che si sta arrecando al territorio ed all’ambiente.

PSI SAN GIOVANNI IN FIORE