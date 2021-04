Psi, segnali positivi che arrivano per il mondo della scuola

Ci sono segnali positivi che arrivano per il mondo della scuola, innanzitutto la riapertura che noi socialisti sollecitiamo da sempre. Quindi il cospicuo finanziamento riservato all’edilizia scolastica.

E’ ora necessario sollecitare gli Enti Locali proprietari di edifici scolastici destinati a scuole statali e comunali di ogni ordine e grado affinché impegnino le risorse economiche necessarie, le proprie e quelle destinate alle Istituzioni statali previste dal DL 22 marzo 2021, n. 41, per attuare misure miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche attraverso l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore. Ciò affinché negli spazi scolastici sia possibile lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

L’inserimento di impianti di ventilazione meccanica contribuirebbe in maniera determinante al miglioramento delle condizioni igieniche dei locali, al benessere degli alunni e del personale scolastico, con sicuri effetti anche sulla riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

I finanziamenti disponibili sono notevoli, oltre al già citato DL 22 marzo 2021, anche quelli determinati dai Decreti Ministeriali dell’8 gennaio 2020 e dell’11 dicembre 2020 sui fondi da attribuire ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Noi socialisti siamo certi che i rappresentanti dei cittadini nelle Istituzioni locali, sapranno cogliere tale proposta.

Enzo Maraio

Segretario nazionale del PSI

Luca Fantò

Referente PSI scuola, università e ricerca