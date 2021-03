Il Psi Pinerolo è lieto di annunciare che alle prossime amministrative per il comune di Pinerolo, il Psi parteciperà come componente essenziale del centrosinistra.

Insieme al PD e a Sinistra Italiana, si appoggerà con tutta la nostra forza la candidata sindaca, avv.Silvia Lorenzino.

Per una Pinerolo che abbia nel lavoro, in una politica ecologista e vicino alle più deboli realtà sociali , la vera linfa di un percorso nuovo ed aperto alla società civile.

Le sfide che abbiamo davanti sono importanti e difficili, ma solo al fianco della candidata Lorenzino e delle altre forze del centrosinistra, possiamo trovare le giuste risposte alle problematiche che attanagliano il nostro territorio.

Il Psi sarà motore di un alleanza che continua il suo confronto con l associazionismo e la società civile, perché Pinerolo è bene comune di tutta la collettività, e solo insieme possiamo costruire una nuova realtà, che abbia nelle idee e nei progetti il grande cuore del nostro territorio.

PSI federazione metropolitana di torino

Gabriele Salerno – segretario

Matteo Avagliano.