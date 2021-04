Psi Torino, dialogo per le amministrative

Il Psi Torino prosegue nel suo cammino di interlocuzione con le forze politiche di sinistra in vista delle amministrative.

Il 2 aprile è avvenuto l incontro fra la segreteria del Psi Torino ed il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Roberto Bacchin.

Il dialogo fra i due partiti è stato proficuo e concorde nel parlare non di nomi di futuri sindaci, ed improbabili giunti, ma di programmi e di idee da spendere per la nuova Torino che vorremmo.

In uno scenario politico cittadino abbastanza abulico, il Psi e SI, sono stato concordi nel parlare di un forte investimento cittadino verso il trasporto pubblico locale, verso una manutenzione del manto stradale completamente abbandonato dalla giunta Appendino, e sul rilancio di serie politiche industriali che abbiano una importante ricaduta sul piano occupazionale.

Pensiamo ancora che le idee siano più importanti dei nomi ed è con questo spirito che il percorso intrapreso procederà con nuovi incontri e nuovi momenti di confronto.

Perche prima dei nomi, è il bene e l amore per Torino che deve stare al primo posto della nostra agenda politica.

Gabriele Salerno – segretario Psi Torino

Matteo Avagliano