Sabato 20 marzo, il Psi Torino si è incontrato – in modalità online – con il coordinatore cittadino di Italia viva, Davide Ricca.

La discussione si é incentrata sulle prossime amministrative del prossimo autunno, che interessano anche la città di Torino.

Nell’ attuale frammentazione del centro sinistra torinese, caratterizzato da un Pd ondivago e M5s inadeguato e incompetente a proseguire la sua azione di governo, il Psi e Italia viva si sono confrontati sulle proprie linee programmatiche, per un rilancio costruttivo della nostra amata città.

Nel corso della discussione i socialisti hanno espresso la volontà di mettere al centro del proprio programma politico le problematiche dei cittadini torinesi: la mancanza strutturale di lavoro, la carenza di investimenti in infrastrutture e nel trasporto pubblico locale, il degrado della periferia torinese e la leadership negativa della città nell’inquinamento atmosferico.

Su alcuni di queste tematiche le due forze politiche, Psi e Italia viva, hanno trovato punti di comune accordo e intendono fissare successi momenti di confronto per analizzare puntualmente le varie problematiche.

Gabriele Salerno, segretario Psi Torino

Matteo Avagliano