Il PSI di Vicenza apprende con favore l’annuncio della ricandidatura, come primo cittadino di Orgiano, di Manuel Dotto. Nell’ottica delle amministrative che si terranno fra pochi mesi, noi socialisti, da sempre assiduamente attivi sul territorio della città berica, riteniamo possibile e auspicabile l’apertura di un tavolo di confronto e di un dialogo aperto e costruttivo per il Comune di Orgiano. Intraprendere tale confronto significherebbe aprire alla comunità la possibilità di avere un’amministrazione eterogenea, attenta ai bisogni di tutti i cittadini.

Auspicando di poter contribuire a costruire un’alternativa giusta, ambientalista, vicina alle reali esigenze della Cittadinanza, i socialisti del Vicentino, oggi come sempre, sono presenti e pronti a fare la loro parte.

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza

Giuseppe Maria Toscano

FGS provincia di Vicenza