Si è tenuto ieri pomeriggio a Vicenza il Direttivo provinciale del PSI.

I lavori si sono aperti con una breve relazione del Segretario provinciale che ha ribadito la necessità di intraprendere con le altre forze del centrosinistra un percorso di collaborazione che porti ad affrontare insieme le prossime scadenze elettorali. Inoltre è stata data comunicazione dell’adesione del PSI ai referendum su eutanasia e giustizia.

Si è quindi aperta la discussione da cui è emersa la piena consapevolezza dell’importanza di costruire un fronte comune che unisca tutte le forze progressiste, senza veti o preclusioni.

I prossimi due anni saranno fondamentali per la vita dei nostri territori e del Paese tutto e il rischio che alcuni politici si arrendano all’idea di una facile e scontata vittoria delle destre locali e nazionali è alto. A Vicenza e nei Comuni della provincia, è vitale che tale sentimento di rassegnazione venga rigettato. Tutti insieme, uniti dai valori della democrazia, del progresso, dall’attenzione ai cittadini, alle loro necessità, i partiti del centrosinistra possono intraprendere un percorso politico che si caratterizzi per la chiarezza degli obiettivi.

Al termine dell’incontro i compagni Capristo e Toscano hanno preannunciato l’apertura del nuovo sito internet del PSI vicentino.

A margine del Direttivo, il PSI ha incontrato i rappresentanti di alcune forze del centrosinistra vicentino con cui ha condiviso la necessità di un percorso politico e programmatico comune. Un percorso che si concentri sugli obiettivi da raggiungere e non sulla proposizione di nomi e candidature. Nomi e candidature che avrebbero come unico risultato quello di dividere chi ha bisogno di rimanere unito.

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza