Quelle storie ai margini della via che tolgono il sonno, tra pariolini e Vietcong

Però il ragazzo è da capire: chi non si è mai trovato a via Flaminia, in quel pezzo di strada tra Villa Brasini e Mondi, magari dopo una partita a Golf ai piedi del Castello di Tor Crescenza, a pensare: “certo, che vita di merda qui a Roma nord”!

Uno che ha vissuto un’adolescenza così terribile, almeno, si sarà temprato per affrontare la vita. E sono certa avrebbe velocemente barattato la sua infanzia con la mia, per esempio. Quando in certi venerdì neri, nel periodo delle faide quelle violente, noi bambini uscivamo da scuola e all’odore dei colori di legno Giotto si mischiava quello del sangue e della polvere da sparo. Perché ogni giorno ci chiedevamo quanti altri morti ammazzati avremmo dovuto vedere, coperti da un telo bianco e freddo, per le strade del Paese. Ogni giorno.