Quirinale: i gattopardi ne sanno una più del Diavolo

Ho idea che anche questa volta il Capo dello Stato sarà eletto al IV scrutinio segreto: la maggioranza più uno! Sta salendo la febbre quirinalizia e mano a mano che la data della fatidica giornata s’avvicina i prezzi dei singoli salgono; ormai non ci sono più le vecchie strategie di una volta, oggi la situazione parlamentare è diventata molto ottocentesca…lo scontro tra senatori e deputati è a baionetta, uomo a uomo! Temperatura alta, quindi, e sovreccitamento collettivo per tutti i grandi elettori che a fine gennaio inizieranno la processione che li condurrà nel ‘capanno’ di Montecitorio. Ed è qui che con voto segreto ognuno cercherà di farsi riconoscere con un piccolo segno od una particolarità inconfutabile che permetta al ‘peones’ del momento di passare all’incasso e vivere una vita senza ansie e soprattutto lavorare poco: una specie di vitalizio? Si, possiamo definirlo così! Insomma, nonostante le fanfare che da mesi annunciano l’elezione del nostro Premier, mi verrebbe da dire che non c’è Premier che tenga…vista la carica dei 101 che in quel freddo inverno del 2013 silurò Romano Prodi avvisato che gli amici lo avevano accoltellato alla schiena mentre era in Mali per una missione Onu. Mi verrebbe da dire che non ci sia nulla di più certo dell’incertezza quando si parla di eleggere il Presidente della Repubblica. Una delle poche eccezioni di una regola mai rispettata risale al 13 maggio del 1999, quando Carlo Azeglio Ciampi venne acclamato alla prima votazione con 707 voti. Anche se c’è similitudine tra gli ex Direttori di Bankitalia possiamo dire che la storia difficilmente si ripete, soprattutto in questo periodo dove il Parlamento è diventato un po’ una giungla. Non dimentichiamo la genialata dei 5Stelle che ha tagliato il ramo dell’albero su cui erano appollaiati, facendo cadere rovinosamente circa 250 di loro che non saranno riconfermati. Ecco il rebus che agita e soprattutto intorbidisce le acque, per questo ci viene da dire: cosa passa per la testa degli oltre 200 grillini che non torneranno a Palazzo Madama e a Montecitorio? Certo, anche altri non verranno rieletti con la riduzione dei parlamentari voluta dai pentastellati, ma i riflettori sono puntati soprattutto su di loro! Nonostante tutto ciò sono certo che i gattopardi non disperano, perché hanno sempre dimostrato di saperne una più del Diavolo!