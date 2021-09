Rai Ragazzi tra le nomination come migliore TV junior

Nomination per la RAI come “Broadcaster of the Year” per ragazzi all’edizione 2021 del Cartoon Forum che si terrà dal 20 al 23 settembre, a Tolosa e online.

Il Cartoon Forum è la più importante manifestazione europea per autori e produttori di cartoni animati di oltre 40 Paesi che presentano i nuovi progetti alle televisioni e agli investitori. RAI Ragazzi è stata inserita nella nomination per la qualità complessiva dell’offerta durante la pandemia e per il sostegno che i due canali Rai Yoyo e Rai Gulp prestano all’audiovisivo indipendente europeo, nel campo delle serie e degli special TV.

Le altre emittenti nominate sono le francesi France 4 e Canal+ e la belga fiamminga Ketnet-VRT. La premiazione si terrà a Tolosa il prossimo giovedì 23 settembre.