Rapporto censis 2021: l’Italia in mezzo al guado

Il Censis ha presentato il suo Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, dal quale emerge l’immagine di un sistema economico-sociale in fase di profonda trasformazione. Con speranze di futuro ed eredità negative del passato.

Lasciato probabilmente alle spalle il momento più acuto della crisi, l’Italia oggi si trova ad affrontare un passaggio difficile. Una transizione demografica, energetica, ecologica, digitale, occupazionale. Transizione demografica significa andare verso una società meno numerosa e più anziana, con tutte le necessità di adattamento che questo comporta. Transizione verde vuol dire cambiare i parametri produttivi ed energetici dell’economia ed insieme i nostri stili di vita, orientandoli alla salvaguardia dell’ambiente anche in funzione delle generazioni future. La transizione digitale rappresenta la sfida tecnologica dei nostri tempi, che si traduce sia nella modifica di molti comportamenti individuali sia in profondi cambiamenti che investono il mondo del lavoro, dove la valorizzazione delle competenze e il riallineamento tra domanda e offerta sono temi di fondamentale importanza se vogliamo uscire dall’impasse che da troppo tempo ci attanaglia.

Questa transizione trasformativa richiede progettualità comune. Si sono ormai rotti i meccanismi “orizzontali” che per tanto tempo hanno salvato la società italiana, come la piccola impresa, la famiglia, i microcosmi dell’adattamento continuato. Troppi e troppo profondi sono stati i cambiamenti avvenuti negli ultimi trent’anni: le migrazioni, l’aumento della diseguaglianza e della povertà, le nuove tecnologie, i nuovi stili di vita. Oggi si avverte il bisogno di un ricorso a meccanismi “verticali”. Questo significa che le istituzioni, come quelle che presiedono al funzionamento della scuola, del mondo del lavoro, della sanità, dell’universo scientifico, devono riprendere a funzionare, coinvolgendo e integrando i cittadini che ad esse si rivolgono. Occorre riconnettere le istituzioni con la società civile.

Ma la ricerca di una dimensione sistemica, che vada oltre gli steccati e la “settorialità” della cultura del ‘900, richiede un salto qualitativo dell’intera società italiana. Da un lato, occorre prendere coscienza di sé, della direzione in cui si vuole andare, della qualità dello sviluppo che si vuole perseguire, senza peraltro dimenticare gli errori strutturali del passato, che ci danno la consapevolezza dei nostri limiti. Dall’altro lato però, dietro queste “fiammate verticali” si nasconde la paura di tornare indietro. Il rischio esiste ed è molto consistente, se è vero che l’irrazionale si è infiltrato nel tessuto sociale del Paese, esaltandone le contraddizioni. Per il 5,9% degli italiani (circa tre milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile. Il 5,8% è convinto che la terra sia piatta e il 10% pensa che l’uomo non sia mai sbarcato sulla luna, mentre il 19,9% è convinto che il 5G sia uno strumento studiato per controllare le persone e il 39,9% crede che sia all’opera un progetto di sostituzione etnica.

Questo “irrazionale” non nasce a caso. Bensì è il frutto della sfiducia accumulata in troppo anni verso le istituzioni e che molti italiani toccano con mano ogni giorno, quando vedono ad esempio i loro figli non trovare un lavoro stabile o non trovarlo in linea con gli studi fatti. Il Censis chiama questo fenomeno “ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali”, sottolineando come esso “non è semplicemente una distorsione legata alla pandemia, ma ha radici socio-economiche profonde, seguendo una parabola che va dal rancore al sovranismo psichico, e che ora evolve diventando il gran rifiuto del discorso razionale, cioè degli strumenti con cui in passato abbiamo costruito il progresso e il nostro benessere: la scienza, la medicina, i farmaci, le innovazioni tecnologiche”. E’ un circolo vizioso, che ha a che fare con l’arretramento della scuola, la diffusa insoddisfazione sociale, l’esito di aspettative soggettive andate deluse.

E’ qui dunque che si annida la principale difficoltà della società italiana a risollevarsi, a diventare più coesa e a fare, grazie anche alle istituzioni, il salto qualitativo che permetta di rendere strutturale l’attuale, transitorio momento di crescita (il Pil del 2021 andrà oltre il 6%) e guardare con speranza alla lunga fase di transizione che dovremo affrontare.