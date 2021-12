Se l’elezione del nuovo Capo dello Stato fosse intesa dai Partiti come l’occasione per tentare di uscire finalmente dalla crisi, diverrebbe molto probabile l’elezione di un Socialista? Potrebbe segnalare che si vuol ricondurre il potere giudiziario nell’equilibrio indicato da Montesquieu e dunque farlo uscire dal tracciato di “Mani pulite”; e che si è decisi ad applicare la seconda parte dell’art. 49 della Carta o, volendolo abolire, a riorganizzare in altra modalità d’esercizio della sovranità popolare. Non si dovrebbe infatti ignorare che nella consultazione del 2018 i Grillini ottennero la maggioranza relativa su di un progetto antiparlamentare e che sono riusciti ad avviarlo nonostante le conseguenti difficoltà di funzionamento (i 600 sopravvissuti in una sola Camera?); infine che lo stesso Referendum propositivo è stato soltanto accantonato. Di fatto, sono in fase di evaporazione i circoli e le sezioni, in vistoso declino la partecipazione al voto, sempre più diffuso l’uso della rete, emergenza Covid a parte. Dunque, “segno del tempo” dovrebbe essere ridefinire il Sistema, ponendolo al centro del prossimo settennato per la soluzione di almeno tre punti: i problemi della “rappresentanza”, le eventuali modifiche alla Carta e – di rilevanza inedita ma urgente – la riformulazione degli stessi Regolamenti Parlamentari. Insomma, o si adotta finalmente il nelle o Partiti (con i conseguenti controlli), oppure s’ inventano nuove forme di collegamento tra rappresentanti e rappresentati. Senza sciogliere questo nodo che soffoca il Sistema, difficilmente si uscirà dalla crisi! Anche Mattarella, nel saluto del 24 novembre ai neo-Magistrati, ha sollecitato con forza la riforma della Giustizia; ed è opinione comune che le “persone serie” tendono ormai a rifuggire dall’impegno politico. Sia nei Comuni che nelle stesse Regioni si vedono figure né formate e selezionate dai Partiti, né emerse da buoni curricula scolastico-universitari: perciò spesso inadeguate alla complessità e non più soltanto nel difficile Mezzogiorno! Sono conseguenze del fatto che il Segretario nazionale sceglie candidati tra i fedelissimi e in assenza del “metodo democratico”; che il giustizialismo poggia su alleanze e scambi di poltrone in larga parte della PPAA; che di qui promanano contagi alle altre Istituzioni-chiave, come Scuola e Sanità. L’elezione del successore di Mattarella dovrebbe dunque significare la determinazione a sciogliere questi nodi; perché, se non lo facesse, forse la Repubblica non potrebbe più decidere per se stessa!! E dunque, si tratterebbe ora d’individuare la figura più adatta a significare ed a “preparare” la soddisfazione di questa priorità! In campo sembrano esserci soltanto tendenze partigiane: la Destra che–anche con il contributo dei Delegati regionali- mai come ora-ritiene disporre della forza per rivendicarne l’indicazione (Berlusconi è mosso da una determinazione da non sottovalutare, essendo possibile l’acquisizione dei 17 mancanti); un Centro-forse alla ricerca di se stesso (con FI?)- che tenta di gestire in nome dell’europeismo”, d’intesa con la “fetta lasciata nel Pd”(ma contro i Grillini); l’alleanza (sperimentale?) di questi ultimi con la Sinistra, oltre l’eventuale neo-Centro, paradossalmente con un’intesa sulla scia del Conte Uno. C’è un clima in cui ciascuno tende a posizionarsi in maniera che la scelta riesca utile alla quantità di voti che spera di acquisire, e tiene d’occhio le truppe in campo almeno “per non averne danno”: magari di nuovo ricorrendo alla Figura salvifica “più vicina o meno pericolosa”. E però, Draghi al Quirinale implicherebbe le dimissioni del Governo e nuove trattative sul ciglio delle elezioni anticipate, ipotesi che attiva il deterrente principe! Insomma, una serie di scenari improbabili e soprattutto estranei all’intenzione di affrontare la questione di fondo! Nel caso invece lo si volesse, potrebbe calzare la scelta dal Psi: sia perché Esso è privo di truppe in Parlamento (e quindi di mezzi per giocare in proprio o contro) e sia perché dotata di tre coerenze: verso l’obiettivo, verso il Paese che va salvato e per la capacità d’interpretare il Ruolo: secondo una tradizione politica molto viva in Europa, la più credibile per significare la volontà di riparare-reinventare la forma Partito (che nacque nel suo ambito e da Essa, a coronamento della Resistenza, fu posta alle radici della Repubblica!) Tutti connotati cui non dovrebbero risultare indifferenti le stesse 5Stelle, la cui candidatura al Gruppo Socialista UE potrebbe incentivare al passo oltre il giustizialismo. Molto difficile la sopravvivenza del governo anche l’intesa su Draghi, la soluzione Psi potrebbe dunque risultare la meno probabile, anche per la dignità e credibilità delle sue Risorse rispetto alle sedi internazionali!

Nicola Savino