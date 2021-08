Afghanistan, approvata la risoluzione dell’Onu

Con la partenza degli ultimi aerei Usa dall’aeroporto di Kabul, si è conclusa la ventennale campagna delle forze armate americane in Afghanistan.

Risale al 7 ottobre 2001 l’inizio dell’operazione ‘Enduring Freedom’, quando, in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre, gli Usa attaccarono i talebani in Afghanistan accusandoli di fornire copertura ad Al Qaeda ed al suo capo, Bin Laden.

I risultati sul terreno sembrarono arrivare in fretta. Dopo i primi attacchi aerei sulle postazioni talebane, le truppe occidentali e i loro alleati afghani conquistarono una dopo l’altra le roccaforti del regime, che capitolò il 9 dicembre 2001 con la resa di Kandahar e la celebre fuga in motocicletta del leader talebano, il Mullah Omar. Poco prima anche il capo di Al Qaeda, Osama bin Laden, aveva lasciato il suo nascondiglio sotterraneo di Tora Bora e un governo di transizione era stato installato.

Fu solo l’inizio di un logorante e difficilissimo tentativo di stabilizzare una nazione dove i talebani continuavano a controllare vaste aree e milizie fedeli ad Al Qaeda non cessavano di seminare terrore. L’8 agosto 2003 iniziò la missione della Nato, dopo che l’allora capo del Pentagono, Donald Rumsfeld, aveva definito conclusa la fase dei combattimenti su larga scala.

Mentre il Paese tentava una faticosa ricostruzione, Bin Laden continuò a farsi vivo con messaggi diffusi da località ignote e la violenza riesplose con furore nel 2006, anno segnato da centinaia di attentati suicidi e attacchi con esplosivi, nel complesso il quintuplo rispetto al 2005. La coalizione alleata iniziò a mostrare crepe, con alcuni Stati che smisero di nascondere il desiderio di tirarsi fuori. Il consenso dei talebani intanto prosperava sul numero di vittime civili causato dalle operazioni occidentali.

Nel 2009 il nuovo inquilino della Casa Bianca, Barack Obama, non poté che promettere un impegno sempre più risoluto in Afghanistan, annunciando l’invio di altri 17 mila soldati da aggiungere ai 37 mila già presenti. A fine anno i militari statunitensi dispiegati nella nazione diventarono 68 mila. E Obama fu costretto ad annunciare l’invio di altri 30 mila uomini, un’escalation resa necessaria da un’insorgenza talebana ormai fuori controllo.

Dopo il vertice Nato del novembre 2010 che aveva fissato per il 2014 la cessione del controllo del Paese al governo di Kabul, la svolta arrivò nel maggio 2011 con l’uccisione di Bin Laden. Dopo, Obama si impegnò a ritirare le 30 mila truppe aggiuntive e a Washington il dibattito iniziò a concentrarsi sulla fine della missione. La situazione era però così instabile che sarebbero passati altri tre anni prima che il presidente Usa stilasse un calendario per il ritiro del grosso delle truppe.

Il 1° gennaio 2015 l’operazione ‘Enduring Freedom’ fu sostituita dall’operazione ‘Freedom’s Sentinel’, con attività di antiterrorismo, sostegno e addestramento delle forze locali.

Quando, il 20 gennaio 2017, Donald Trump giurò da presidente, il ritiro era ormai in larga parte concluso. Gli uomini sul campo erano scesi a 9 mila, accompagnati da un numero analogo di contractor. La ripresa degli attacchi suicidi spinse però il nuovo presidente a valutare un nuovo aumento degli effettivi, sulla base delle condizioni sul terreno. Nel gennaio 2018 i talebani lanciarono un’offensiva che causò la morte di 115 persone nella capitale. Trump decise di concentrarsi sul prosciugamento delle risorse finanziarie delle milizie, distruggendo le coltivazioni di oppio e tagliando l’assistenza militare al Pakistan, accusato di sostenere gli estremisti. I talebani accettarono così di sedersi al tavolo della pace. Le storiche trattative iniziarono a Doha nel febbraio 2019 e sono ancora in corso, tra numerose difficoltà e una recrudescenza delle violenze nel Paese e l’avanzata degli ‘studenti coranici’ dalle campagne alle città.

La campagna in Afghanistan è costata, nel complesso, 785 miliardi di dollari agli Stati Uniti, secondo i dati diffusi dal Pentagono: 587,7 miliardi per l’operazione ‘Enduring Freedom’ e 197,3 miliardi per ‘Freedom’s Sentinel.

Il Paese che ha speso di più sono proprio gli Usa, seguiti dal Regno Unito con 30 miliardi, dalla Germania con 19 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l’Italia, secondo uno studio dell’Osservatorio sulle spese militari Milex, in 20 anni complessivi di presenza italiana in Afghanistan sono stati spesi 8,7 miliardi di euro dei quali ben 840 milioni relativi a contributi diretti alle Forze armate afghane.

Adesso, Kabul è nelle mani dei talebani che hanno annunciato la rinascita dell’Emirato Islamico. Gli islamisti hanno assicurato che non ci saranno vendette contro i loro nemici e che le donne potranno studiare e lavorare, anche se secondo i dettami della legge islamica. Ma poi è scattata la repressione di manifestazioni e la caccia ai propri nemici casa per casa.

Giovedì 26 agosto c’è stato un attacco suicida presso l’aeroporto di Kabul che ha fatto strage fra gli afghani che tentano di lasciare il Paese, fra le vittime anche 13 marines. Gli Usa hanno reagito uccidendo, in un raid con un drone, due terroristi dell’Isis-K.

Ieri, si è conclusa l’evacuazione di italiani, tedeschi, inglesi ed è partito anche l’ultimo volo americano da Kabul. Biden annuncia: “Finita una guerra di 20 anni”.

L’ufficiale dell’aviazione britannica Mike Wigston ha affermato che gli inglesi sono pronti a lanciare attacchi aerei contro l’Isis in Afghanistan. Ha aggiunto che, nel caso la situazione lo richiedesse, sono anche pronti a inviare truppe o equipaggiamenti.

Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, subito dopo la partenza delle ultime truppe straniere dall’Afghanistan, ha dichiarato: “La sconfitta degli Stati Uniti è stata una grande lezione per gli altri invasori e per la nostra generazione futura e anche per il mondo”.

Si chiude così, una guerra che ha dimostrato che le armi non portano democrazia nelle società povere e profondamente divise. Una guerra voluta dall’amministrazione di George W. Bush, che i presidenti Barack Obama e Donald Trump riconobbero entrambi come una causa persa e che è stata chiusa da Joe Biden, che ha trovato il coraggio di anticipare i tempi assumendosi la responsabilità.

Al Pentagono, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il generale Mark Milley hanno assistito agli ultimi 90 minuti della partenza militare in tempo reale da una sala operativa nel seminterrato: secondo una fonte Usa, sono rimasti seduti in silenzio mentre osservavano le truppe che effettuavano i controlli degli ultimi minuti, rendevano inutilizzabili i principali sistemi di difesa e salivano a bordo dei C-17.

Quando l’ultimo aereo si è alzato in volo, hanno tirato un sospiro di sollievo. La foto dell’ultimo soldato è destinata a rimanere nella storia: mostra un militare avviarsi a piedi, con il fucile stretto nella mano destra, prima di salire sul C-17 decollato poco prima della mezzanotte, ora di Kabul: è il generale maggiore Chris Donahue, che assieme all’ambasciatore Ross Wilson, ha chiuso simbolicamente la missione.

Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha dichiarato: “Si apre un nuovo capitolo dell’impegno dell’America in Afghanistan”. La rappresentanza diplomatica è stata spostata da Kabul a Doha. Ma i problemi rimangono, a cominciare da chi è rimasto in Afghanistan. Stamane, dalle notizie sul luogo, c’era ancora qualche disperato che aspettava al cancello orientale dello scalo, in attesa di entrare.

Per adesso, nessuna compagnia aerea commerciale vola nell’aeroporto e non è chiaro chi si occuperà della sua gestione. Né tantomeno si sa come e quando riusciranno a partire coloro che sono rimasti a terra senza volerlo. Il gigantesco ponte aereo messo in campo dal 14 agosto, quando i talebani hanno preso il potere, ha messo in salvo 123mila persone. Di loro 6mila sono americani, ma Blinken ha ammesso che nel Paese sono rimasti tra i 100 e i 200 statunitensi che vorrebbero andarsene.

E poi ci sono le migliaia di afghani che hanno lavorato per anni con gli alleati e non sono riusciti a partire. Gli Usa e la comunità internazionale si aspettano che i talebani mantengano la promessa di lasciarli andare. Biden è sotto il fuoco delle critiche, i repubblicani ne chiedono addirittura l’impeachment. Lui invece promette: si apre un’altra pagina, che mette gli Usa in posizione di forza per affrontare le sfide del futuro, a cominciare dal bilanciamento della Cina.

Nel frattempo è stata approvata la risoluzione del Consiglio di delle Nazioni Unite, dove si legge: “Che tutti quelli che vogliono abbandonare l’Afghanistan possano farlo senza rischiare, in modo sicuro dopo il 31 agosto e il Paese non deve diventare un rifugio per i terroristi”.

La risoluzione in cui si chiede la creazione di un corridoio di fuga sicura da Kabul è stata approvata con il voto favorevole di 13 Paesi, nessun contrario e l’astensione di Russia e Cina, che quindi non l’hanno bloccata.

La zona protetta per l’aeroporto di Kabul era stata proposta da Francia e Gran Bretagna per facilitare, sotto la supervisione dell’Onu, le evacuazioni anche dopo il ritiro americano.

Il Ministero degli Esteri italiano ha intanto diffuso una nota in cui ricorda: “Lo straordinario sforzo congiunto della Farnesina, del Ministero della Difesa e del comparto dell’Intelligence, grazie al quale l’Italia ha portato a termine le operazioni di evacuazione per via aerea di più di 5000 cittadini afghani tra i quali coloro che, negli anni, hanno a vario titolo collaborato con la presenza italiana nel Paese. Ora prende il via una seconda fase, nella quale dovranno essere studiate possibili soluzioni per poter fornire un passaggio sicuro a quegli afghani che vorranno lasciare il Paese anche dopo il 31 agosto. L ‘Italia risulta primo tra i Paesi Ue per numero di evacuati dall’Afghanistan e si auspica di adottare una strategia condivisa a livello multilaterale, che coinvolga tutti i principali attori internazionali, a partire dai Paesi confinanti con l’Afghanistan”.

Un gruppo di studentesse afghane che sono state ammesse all’Università La Sapienza di Roma, in una lettera pubblicata da ‘La Stampa’, hanno scritto: “Chiediamo al governo italiano e alla comunità internazionale di collaborare con noi studenti dell’Afghanistan, siamo un gruppo sociale vulnerabile in questo Paese martoriato e abbiamo urgente bisogno di aiuto per salvare le nostre vite da questa situazione di immediato pericolo. Abbiamo bisogno della speranza per continuare la vita. Veniamo da diverse regioni dell’Afghanistan e siamo a Kabul, da giorni abbiamo cercato di entrare in aeroporto nonostante esplosioni, sparatorie e violenze, ma fino ad ora non siamo riuscite a partire e i talebani non ci permettono di avvicinarci all’aeroporto”.

La ministra dell’Università, Cristina Messa, ha detto: “Le ragazze sono state divise in gruppi e affidate in situazioni protette in più case, stanno girando, per evitare di essere identificate. La situazione in questo momento è protetta, però bisogna correre. C’è un intensissimo scambio tra i tre ministeri coinvolti e l’università Sapienza. Prevedere il futuro è difficile, ma stiamo veramente facendo di tutto”.

Poi ha aggiunto: “Fino ad ora abbiamo inviato la lista di studenti e studentesse considerati a rischio, che erano stati già accettati e in rapporti con il nostro Paese, perché erano in lista di priorità presso il ministero degli Esteri. Adesso si passa alla fase due in cui ci sarà un tavolo interministeriale, per continuare a monitorare la situazione, ma come si può immaginare, diventa tutto più difficoltoso. Le liste nominative restano solo in mano a noi, non devono arrivare alle forze che stanno occupando il Paese. Bisogna capire se si riesce ancora con qualche volo, altrimenti via terra. Per il volo si può lavorare con Francia e Inghilterra in modo particolare, la Difesa e gli Esteri stanno lavorando per questo”.

La risoluzione Onu servirà anche a questo. E’ evidente che la situazione è complessa, ma finora il dialogo è l’unica via possibile per evitare ulteriori tragedie umane. La tutela dei diritti umani è imprescindibile in qualsiasi luogo.

Salvatore Rondello