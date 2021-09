Roma, domenica 19 la “Giornata Mondiale Piccoli Musei”

Domenica 19 settembre 2021 Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina aderisce alla IV Giornata dei Piccoli Musei, la manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei, con una serie di appuntamenti aperti al pubblico, promossi da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

La Sovrintendenza Capitolina è presente con iniziative in alcuni dei “piccoli” musei del sistema museale di Roma Capitale. Per l’occasione saranno organizzate visite guidate gratuite alle preziose collezioni del Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, del Museo Napoleonico, del Museo di Casal de’ Pazzi, del Museo Pietro Canonica e del Museo Carlo Bilotti in Villa Borghese.

Di seguito il programma delle iniziative che si terranno sia di mattina che di pomeriggio.

Museo di Casal de’ Pazzi

Visite alle ore 11.00, 12.00, 16.00, 17.00

Il Museo ospita reperti geologici, paleontologici e archeologici attraverso i quali è possibile immaginare un paesaggio preistorico scomparso, caratterizzato da antichi vulcani, grandi animali e gruppi di uomini cacciatori-raccoglitori.

Museo della Scultura Antica Giovanni Barracco

Visite alle ore 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

La collezione, sapientemente raccolta per formare un “museo della scultura antica comparata”, comprende opere d’arte egizia, assira, fenicia, cipriota, etrusca, greca e romana, fino a qualche esemplare di arte medievale.

Museo Napoleonico

Visite alle ore 12.00, 16.00

Storie e curiosità su quattro generazioni di Bonaparte, da Napoleone sino agli inizi del Novecento, sono raccontate dalle collezioni del Museo, tra opere d’arte uniche e preziosi arredi e oggetti d’epoca

Museo Pietro Canonica

Visite alle ore 15.00, 16.00

Un itinerario completo sull’artista attraverso le sue opere – marmi, bronzi e modelli originali, bozzetti, studi e repliche – di grande interesse anche per la conoscenza dei processi creativi ed esecutivi della scultura.

Museo Carlo Bilotti

Visite alle ore 12.00, 17.00

Il Museo conserva opere di arte contemporanea donate dal collezionista Carlo Bilotti a Roma, raccolte in anni di frequentazione e amicizia con gli artisti più significativi della nostra epoca.

Info

Prenotazione consigliata allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00) www.museiincomuneroma.it